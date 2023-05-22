В Челябинске женщина изрезала ножом силовика

Женщина нанесла полицейскому несколько ударов ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска женщина несколько раз пырнула ножом инспектора ДПС, который пытался предотвратить уличный конфликт. Как сообщил URA.RU 23 мая источник в силовых структурах, в момент нападения полицейский был не при исполнении.

«Инцидент произошел возле подъезда одного из домов по Копейскому шоссе. Полицейского доставили в горбольницу №2 с колото-резанными ранами брюшной полости и грудной клетки», — рассказал источник.

По данным URA.RU, нападавшая уже задержана. Ее в порядке статьи 91 УПК РФ водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.