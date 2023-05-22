Глава ЕР Турчак поручил расследовать исключение из партии курганского депутата Исламова

23 мая 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Руководитель ЕР Андрей Турчак получил письмо от депутата Артема Исламова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство партии «Единая Россия» проверяет обстоятельства исключения из ЕР депутата гордумы Кургана Артема Исламова. Письмо от депутата получил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. «Турчак получил письмо Исламова, считающего исключение несправедливым. Сейчас в ЕР начали разбираться, были ли допущены местным отделением нарушения во время исключения депутата, и почему его не приглашали на заседание, где он мог объясниться», — рассказал источник. В пресс-службе регионального отделения партии URA.RU ответили, что в курсе этого вопроса. «Право обжаловать решение есть абсолютно у каждого и этот момент обговаривался на заседании Президиума, когда рассматривался вопрос об исключении из партии. Позиция Курганского регионального отделения партии „Единая Россия“ доведена до центрального исполкома. Решение за вышестоящим руководством», — сообщили в реготделении. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы ЦИК партии. На звонок не ответили. Исламова исключили из партии 21 апреля. Руководитель областного отделения ЕР Александр Ильтяков объяснял URA.RU, что Исламов не соответствовал высоким «требованиям». Исламов, в свою очередь, говорил, что его не приглашали на заседание, на котором решили исключить. По словам Исламова, его обвинили в том, что он якобы использовал средства гранта в целях личного обогащения путем размещения их на депозите. Депутат заявил, что это не так. Позже Исламов написал заявление на восстановление в рядах ЕР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство партии «Единая Россия» проверяет обстоятельства исключения из ЕР депутата гордумы Кургана Артема Исламова. Письмо от депутата получил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с властями. «Турчак получил письмо Исламова, считающего исключение несправедливым. Сейчас в ЕР начали разбираться, были ли допущены местным отделением нарушения во время исключения депутата, и почему его не приглашали на заседание, где он мог объясниться», — рассказал источник. В пресс-службе регионального отделения партии URA.RU ответили, что в курсе этого вопроса. «Право обжаловать решение есть абсолютно у каждого и этот момент обговаривался на заседании Президиума, когда рассматривался вопрос об исключении из партии. Позиция Курганского регионального отделения партии „Единая Россия“ доведена до центрального исполкома. Решение за вышестоящим руководством», — сообщили в реготделении. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы ЦИК партии. На звонок не ответили. Исламова исключили из партии 21 апреля. Руководитель областного отделения ЕР Александр Ильтяков объяснял URA.RU, что Исламов не соответствовал высоким «требованиям». Исламов, в свою очередь, говорил, что его не приглашали на заседание, на котором решили исключить. По словам Исламова, его обвинили в том, что он якобы использовал средства гранта в целях личного обогащения путем размещения их на депозите. Депутат заявил, что это не так. Позже Исламов написал заявление на восстановление в рядах ЕР.