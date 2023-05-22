В Тюмени дали новую льготу детям добровольцев и мобилизованных

В Тюменской области дети участников СВО получат бесплатные путевки на отдых

Дети военнослужащих и добровольцев получат бесплатные путевки на отдых Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области дети участников СВО — добровольцев и мобилизованных, получат бесплатные путевки в летние лагеря. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

«Внести изменения в постановление „О предоставлении в 2023 году детских путевок в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области…“. Учесть, что бесплатные путевки положены детям участников спецоперации — добровольцев (заключивших контракты с Минобороны РФ) и мобилизованных», — говорится в поправках к нормативному акту.

Речь идет о несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет. Также бесплатный отдых гарантируют тем детям, чьи родные уже вернулись с СВО, получив там ранение. Сыновья и дочери погибших военнослужащих также имеют право на данную льготу.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области участники СВО и их семьи получили право на возмещение расходов по газификации их жилья. Предельная сумма компенсации составляет 130 тысяч рублей.