18 апреля 2023

Тюменцы, участвующие в СВО, получили новую льготу от властей

В Тюменской области участники СВО и их семьи получили право на льготную газификацию
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Установку газового оборудования в жилье участников СВО произведут за счет бюджета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники СВО из Тюменской области и их семьи получили право на возмещение расходов по газификации их жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. Максимальная сумма поддержки — 130 000 рублей.

«Приложение дополнить подпунктом следующего содержания: „лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, лица, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены их семей“», — говорится в документе, подписанном губернатором Тюменской области Александром Моором. Постановление регулирует порядок предоставления льгот по газификации жилых домов и квартир.

Таким образом, наряду с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, блокадниками, одинокими пенсионерами, малоимущими и другими льготниками, возмещение расходов на газификацию жилья теперь положено и участникам спецоперации, а также их семьям. Согласно региональному законодательству, размер поддержки на установку внутридомового оборудования будет равняться его фактической стоимости, но не более 130 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени, по решению главы администрации Руслана Кухарука, ввели еще одну льготу для семей участников СВО. Их дети смогут получать бесплатное питание в школьных лагерях.

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Участники СВО из Тюменской области и их семьи получили право на возмещение расходов по газификации их жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. Максимальная сумма поддержки — 130 000 рублей. «Приложение дополнить подпунктом следующего содержания: „лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, лица, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены их семей“», — говорится в документе, подписанном губернатором Тюменской области Александром Моором. Постановление регулирует порядок предоставления льгот по газификации жилых домов и квартир. Таким образом, наряду с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, блокадниками, одинокими пенсионерами, малоимущими и другими льготниками, возмещение расходов на газификацию жилья теперь положено и участникам спецоперации, а также их семьям. Согласно региональному законодательству, размер поддержки на установку внутридомового оборудования будет равняться его фактической стоимости, но не более 130 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени, по решению главы администрации Руслана Кухарука, ввели еще одну льготу для семей участников СВО. Их дети смогут получать бесплатное питание в школьных лагерях.
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