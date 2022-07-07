07 июля 2022

Власти Нижневартовска показали дизайн района с дворами без машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера и Натальи Котовой по Курчатовскому и Калининскому районам. Челябинск, ребенок, двор, турник, дети, девочка, спортплощадка
Во дворах нового квартала в Нижневартовске не будет машин Фото:

Мэрия Нижневартовска презентовала застройку одного из центральных районов города — Прибрежный-3. Парковочные места в квартале вынесут за территорию дворов. Об этом URA.RU рассказал начальник городского управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.

«Квартал будет создан в рамках развития застроенных территорий. Будет многоэтажная застройка, открытые парковки и закрытый двор без машин. С целью использования „Югорского стандарта“ „НСД“ (застройщик „Нижневартовскстройдеталь“ — прим. URA.RU) подготовил проект, который был рассмотрен на градостроительном совете», — прокомментировал корреспонденту агентства Чеботарев.

По словам чиновника, застройка квартала в рамках формата «Югорский стандарт» даст возможность создать в районе всю необходимую инфраструктуру для жителей. При этом рядом в квартале застройщик обязан, согласно контракту, построить продолжение Рябинового бульвара.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов в этом же микрорайоне, на месте которых должны построить новые многоэтажки и бульвар, отказались переселяться из своего жилья. Собственников не устроило, что в качестве альтернативы им предложили квартиры в отдаленном районе. Чтобы решить конфликт мэрии и жителей, в ситуацию вмешались окружные власти.

Парковочные места застройщик должен будет вынести за территорию двора
Фото:

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Мэрия Нижневартовска презентовала застройку одного из центральных районов города — Прибрежный-3. Парковочные места в квартале вынесут за территорию дворов. Об этом URA.RU рассказал начальник городского управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. «Квартал будет создан в рамках развития застроенных территорий. Будет многоэтажная застройка, открытые парковки и закрытый двор без машин. С целью использования „Югорского стандарта“ „НСД“ (застройщик „Нижневартовскстройдеталь“ — прим. URA.RU) подготовил проект, который был рассмотрен на градостроительном совете», — прокомментировал корреспонденту агентства Чеботарев. По словам чиновника, застройка квартала в рамках формата «Югорский стандарт» даст возможность создать в районе всю необходимую инфраструктуру для жителей. При этом рядом в квартале застройщик обязан, согласно контракту, построить продолжение Рябинового бульвара. Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов в этом же микрорайоне, на месте которых должны построить новые многоэтажки и бульвар, отказались переселяться из своего жилья. Собственников не устроило, что в качестве альтернативы им предложили квартиры в отдаленном районе. Чтобы решить конфликт мэрии и жителей, в ситуацию вмешались окружные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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