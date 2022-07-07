Во дворах нового квартала в Нижневартовске не будет машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Нижневартовска презентовала застройку одного из центральных районов города — Прибрежный-3. Парковочные места в квартале вынесут за территорию дворов. Об этом URA.RU рассказал начальник городского управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.

«Квартал будет создан в рамках развития застроенных территорий. Будет многоэтажная застройка, открытые парковки и закрытый двор без машин. С целью использования „Югорского стандарта“ „НСД“ (застройщик „Нижневартовскстройдеталь“ — прим. URA.RU) подготовил проект, который был рассмотрен на градостроительном совете», — прокомментировал корреспонденту агентства Чеботарев.

По словам чиновника, застройка квартала в рамках формата «Югорский стандарт» даст возможность создать в районе всю необходимую инфраструктуру для жителей. При этом рядом в квартале застройщик обязан, согласно контракту, построить продолжение Рябинового бульвара.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов в этом же микрорайоне, на месте которых должны построить новые многоэтажки и бульвар, отказались переселяться из своего жилья. Собственников не устроило, что в качестве альтернативы им предложили квартиры в отдаленном районе. Чтобы решить конфликт мэрии и жителей, в ситуацию вмешались окружные власти.

Парковочные места застройщик должен будет вынести за территорию двора Фото: администрация Нижневартовска