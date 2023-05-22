22 мая 2023

У состоятельных челябинцев вырос спрос на недвижимость в Турции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, турция, анталья, морской отдых
Востребованы новые ЖК в Стамбуле, Кушадасах, Бодруме, Анталии, Аланье и в Бурсе Фото:

У челябинцев, имеющих высокий доход, вырос спрос на квартиры в Турции в новых жилых комплексах стоимостью до 48 тысяч долларов. Недвижимость продолжают покупать в первую очередь с целью инвестирования. Покупатели, которые приобрели недвижимость заранее повысили свою доходность втрое, рассказала URA.RU риелтор по недвижимости Татьяна Гоголева.

«Челябинцы сейчас вновь начали покупать недвижимость в Турции, спрос высокий на квартиры-студии площадью до 50 квадратных метров. Это не удивительно, ведь последние новости говорят о том, что приобретенные ранее квартиры в стране в три раза выросли в цене. Состоятельные покупатели недвижимости вложили одни деньги, а на выходе получили совершенно другие», — пояснила Гоголева.

При этом челябинский риелтор прогнозирует стабильный спрос на новые ЖК в Турции и сомневается, что будет введено ограничение по продаже недвижимости в стране. Это связано с тем, что ипотечный рынок там не развит, и жилье в основном покупают в рассрочку или за наличный расчет.

Как подчеркнула специалист, в основном недвижимость в стране покупают иностранцы, особенно россияне и жители Казахстана. Они предпочитают брать квартиры в новых ЖК в Стамбуле, Кушадасах, Бодруме, Анталии, Аланье и в Бурсе. В данных населенных пунктах много современных ЖК с инфраструктурой пятизвездочного отеля.

Турция
В современных ЖК Турции предусмотрены инфинити бассейн с панорамным видом на море, детский бассейн, джакузи, фитнес-залы, хамам, зоны для барбекю, комнаты с бильярдом и настольным теннисом
Фото:
Летний отдых. архив. Пермь
В основном недвижимость в стране покупают иностранцы. Особенно россияне, среди которых большой процент жителей Челябинской области, и жители Казахстана
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У челябинцев, имеющих высокий доход, вырос спрос на квартиры в Турции в новых жилых комплексах стоимостью до 48 тысяч долларов. Недвижимость продолжают покупать в первую очередь с целью инвестирования. Покупатели, которые приобрели недвижимость заранее повысили свою доходность втрое, рассказала URA.RU риелтор по недвижимости Татьяна Гоголева. «Челябинцы сейчас вновь начали покупать недвижимость в Турции, спрос высокий на квартиры-студии площадью до 50 квадратных метров. Это не удивительно, ведь последние новости говорят о том, что приобретенные ранее квартиры в стране в три раза выросли в цене. Состоятельные покупатели недвижимости вложили одни деньги, а на выходе получили совершенно другие», — пояснила Гоголева. При этом челябинский риелтор прогнозирует стабильный спрос на новые ЖК в Турции и сомневается, что будет введено ограничение по продаже недвижимости в стране. Это связано с тем, что ипотечный рынок там не развит, и жилье в основном покупают в рассрочку или за наличный расчет. Как подчеркнула специалист, в основном недвижимость в стране покупают иностранцы, особенно россияне и жители Казахстана. Они предпочитают брать квартиры в новых ЖК в Стамбуле, Кушадасах, Бодруме, Анталии, Аланье и в Бурсе. В данных населенных пунктах много современных ЖК с инфраструктурой пятизвездочного отеля.
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