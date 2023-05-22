22 мая 2023

Силовики провели обыски на крупном тюменском маслозаводе. Фото

На тюменском маслозаводе компании «Сибирский вкус» прошли обыски
© Служба новостей «URA.RU»
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На тюменском маслозаводе «Сибирский вкус» прошли обыски Фото:

Сотрудники УБЭП провели обыски на маслозаводе тюменской компании «Сибирский вкус». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, производителей заподозрили в том, что под видом сливочного масла высокого качества они поставляют крупным торговым сетям низкосортный спред с пальмовым маслом.

«На указанном заводе прошли совместные мероприятия с представителями УМВД, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. На предприятии найдено значительное количество спреда — растительной жировой смеси, содержащей пальмовое масло. Есть подозрения, что на заводе этот продукт фасовался, и под видом сливочного масла высокого качества поставлялся в крупные торговые сети. Обстоятельства устанавливаются. Продукция компании „Сибирский вкус“ отправлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что продукция завода поставляется в торговые сети «Монетка», «Магнит» и «Светофор». В супермаркетах она продается под брендами «Тюменское масло», «Сливочное крестьянское масло», «Крестьянское сливочное масло корова» и «Веснушкино».

В телефонном разговоре с агентством представитель компании заявил, что обыски на заводе произошли из-за конкурентов. «Да, конкуренты, может быть. Бог его знает», — заявил представитель ООО «Сибирский вкус» в беседе с URA.RU.

В адрес УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в региональные управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Ответы на них ожидаются.

Силовики обнаружили на тюменском маслозаводе упаковки со спредом
Силовики обнаружили на тюменском маслозаводе упаковки со спредом
Один из цехов тюменского маслозавода
Один из цехов тюменского маслозавода
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Сотрудники УБЭП провели обыски на маслозаводе тюменской компании «Сибирский вкус». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, производителей заподозрили в том, что под видом сливочного масла высокого качества они поставляют крупным торговым сетям низкосортный спред с пальмовым маслом. «На указанном заводе прошли совместные мероприятия с представителями УМВД, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. На предприятии найдено значительное количество спреда — растительной жировой смеси, содержащей пальмовое масло. Есть подозрения, что на заводе этот продукт фасовался, и под видом сливочного масла высокого качества поставлялся в крупные торговые сети. Обстоятельства устанавливаются. Продукция компании „Сибирский вкус“ отправлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что продукция завода поставляется в торговые сети «Монетка», «Магнит» и «Светофор». В супермаркетах она продается под брендами «Тюменское масло», «Сливочное крестьянское масло», «Крестьянское сливочное масло корова» и «Веснушкино». В телефонном разговоре с агентством представитель компании заявил, что обыски на заводе произошли из-за конкурентов. «Да, конкуренты, может быть. Бог его знает», — заявил представитель ООО «Сибирский вкус» в беседе с URA.RU. В адрес УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в региональные управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Ответы на них ожидаются.
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