В Кургане на улице Омской, 60 строят два жилых дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месте бывшего здания противотуберкулезного диспансера, который функционировал до 2015 года, строят два жилых дома. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«На месте здания бывшего тубдиспансера по улице Омской, 60 строят жилые дома. Уже возведено два этажа, начали делать третий. Работают краны», — сообщил очевидец.

Согласно паспорту объекта, застройщиком выступает компания «СЗ «Стандарт». На территории строятся два корпуса среднеэтажного многоквартирного жилого дома. Закончить объект планируют до конца года.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, чтобы выяснить, насколько безопасно такое строительство. В пресс-службе мэрии ответили, что разрешение на строительство жилых домов по улице Омской, 60 выдано в соответствии с действующим законодательством при наличии полного пакета документов, в том числе положительного заключения экспертизы проектной документации.

URA.RU писало, что в 2015 году в здании противотуберкулезного диспансера произошел пожар. Пациентов эвакуировали в другое медучреждение. Строительные бригады вывозили уцелевшее имущество. Пожар начался в соседнем пристрое и перекинулся на крышу тубдиспансера.

В Кургане строят жилые дома на месте тубдиспансера, который работал до 2015 года Фото: tg-канал «Мой Курган»