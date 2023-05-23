В Госдуме определили условия для лишения россиян загранпаспортов

23 мая 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Гражданин сможет оспорить изъятие загранпаспорта Фото: Анна Майорова © URA.RU Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон, согласно которым загранпаспорт могут принять недействительным в связи со сменой пола, прекращением гражданства РФ или изменения личных сведений. Также документ будет недействителен у тех, кто имеет доступ к государственной тайне. «Среди таких оснований [признания загранпаспорта недействительным] — утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений. Смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам», — говорится в сообщении на сайте Государственной Думы. Если человек имеет доступ к гостайне и не сдал документ на хранение в уполномоченную организацию, его загранпаспорт также будет признан недействительным. Уточняется, что изъятие у граждан недействительных паспортов может быть оспорено, говорится в материале. Ранее стало известно, что гражданам, которых подозревают или обвиняют в уголовном деле, могут временно запретить выезд из страны. Также им могут отказать в выдаче загранпаспорта, пишет РАПСИ.

Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон, согласно которым загранпаспорт могут принять недействительным в связи со сменой пола, прекращением гражданства РФ или изменения личных сведений. Также документ будет недействителен у тех, кто имеет доступ к государственной тайне. «Среди таких оснований [признания загранпаспорта недействительным] — утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений. Смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам», — говорится в сообщении на сайте Государственной Думы. Если человек имеет доступ к гостайне и не сдал документ на хранение в уполномоченную организацию, его загранпаспорт также будет признан недействительным. Уточняется, что изъятие у граждан недействительных паспортов может быть оспорено, говорится в материале. Ранее стало известно, что гражданам, которых подозревают или обвиняют в уголовном деле, могут временно запретить выезд из страны. Также им могут отказать в выдаче загранпаспорта, пишет РАПСИ.