В Госдуме определили условия для лишения россиян загранпаспортов

Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон, согласно которым загранпаспорт могут принять недействительным в связи со сменой пола, прекращением гражданства РФ или изменения личных сведений. Также документ будет недействителен у тех, кто имеет доступ к государственной тайне.
«Среди таких оснований [признания загранпаспорта недействительным] — утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений. Смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам», — говорится в сообщении на сайте Государственной Думы.
Если человек имеет доступ к гостайне и не сдал документ на хранение в уполномоченную организацию, его загранпаспорт также будет признан недействительным. Уточняется, что изъятие у граждан недействительных паспортов может быть оспорено, говорится в материале.
Ранее стало известно, что гражданам, которых подозревают или обвиняют в уголовном деле, могут временно запретить выезд из страны. Также им могут отказать в выдаче загранпаспорта, пишет РАПСИ.
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