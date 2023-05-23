В Госдуме определили условия для лишения россиян загранпаспортов

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Гражданин сможет оспорить изъятие загранпаспорта Фото:

Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон, согласно которым загранпаспорт могут принять недействительным в связи со сменой пола, прекращением гражданства РФ или изменения личных сведений. Также документ будет недействителен у тех, кто имеет доступ к государственной тайне.

«Среди таких оснований [признания загранпаспорта недействительным] — утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений. Смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам», — говорится в сообщении на сайте Государственной Думы.

Если человек имеет доступ к гостайне и не сдал документ на хранение в уполномоченную организацию, его загранпаспорт также будет признан недействительным. Уточняется, что изъятие у граждан недействительных паспортов может быть оспорено, говорится в материале.

Ранее стало известно, что гражданам, которых подозревают или обвиняют в уголовном деле, могут временно запретить выезд из страны. Также им могут отказать в выдаче загранпаспорта, пишет РАПСИ.

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Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон, согласно которым загранпаспорт могут принять недействительным в связи со сменой пола, прекращением гражданства РФ или изменения личных сведений. Также документ будет недействителен у тех, кто имеет доступ к государственной тайне. «Среди таких оснований [признания загранпаспорта недействительным] — утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений. Смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам», — говорится в сообщении на сайте Государственной Думы. Если человек имеет доступ к гостайне и не сдал документ на хранение в уполномоченную организацию, его загранпаспорт также будет признан недействительным. Уточняется, что изъятие у граждан недействительных паспортов может быть оспорено, говорится в материале. Ранее стало известно, что гражданам, которых подозревают или обвиняют в уголовном деле, могут временно запретить выезд из страны. Также им могут отказать в выдаче загранпаспорта, пишет РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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