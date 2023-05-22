Тюмени предложили обратиться к Путину за деньгами на школу на родине Моора

23 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Новую школу в Березняках должны были сдать еще в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Члены Совета Федерации посоветовали тюменским властям обратиться к президенту РФ Владимиру Путину или к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы получить софинансирование на строительство нескольких школ. Такое решение было принято 23 мая на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре. Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер попросил у сенаторов поддержки в вопросе софинансирования строительства в регионе нескольких школ, в том числе, в микрорайоне Березняки — родине губернатора Александра Моора. «Нужность школ понятна, но из-за того, что нацпроекты на 2025 год (а школы раньше построены не будут) не продлены, нет возможности выделить средства ни по одной из бюджетных программ», отреагировал на просьбу замглавы Минпросвещения РФ Андрей Николаев. По словам замминистра, единственный вариант получить финансирование — попасть в федеральную инвестиционную адресную программу. «Но для этого нужна рекомендация президента или премьер-министра», — добавил чиновник. В Совфеде тюменским властям предложили обратиться за помощью к высшему руководству страны. Школу в Березняках планировали сдать еще в 2022 году. В 2023 году губернатор Моор пообещал, что учебное заведение будет построено.

Члены Совета Федерации посоветовали тюменским властям обратиться к президенту РФ Владимиру Путину или к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы получить софинансирование на строительство нескольких школ. Такое решение было принято 23 мая на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре. Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер попросил у сенаторов поддержки в вопросе софинансирования строительства в регионе нескольких школ, в том числе, в микрорайоне Березняки — родине губернатора Александра Моора. «Нужность школ понятна, но из-за того, что нацпроекты на 2025 год (а школы раньше построены не будут) не продлены, нет возможности выделить средства ни по одной из бюджетных программ», отреагировал на просьбу замглавы Минпросвещения РФ Андрей Николаев. По словам замминистра, единственный вариант получить финансирование — попасть в федеральную инвестиционную адресную программу. «Но для этого нужна рекомендация президента или премьер-министра», — добавил чиновник. В Совфеде тюменским властям предложили обратиться за помощью к высшему руководству страны. Школу в Березняках планировали сдать еще в 2022 году. В 2023 году губернатор Моор пообещал, что учебное заведение будет построено.