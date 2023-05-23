Полковник Кнутов призвал создать особые зоны для защиты России

Полковник Кнутов предложил перенять опыт Турции и Израиля для защиты границ РФ

24 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ будет сложнее прорваться в российские города, если будет буферная зона, сказал Юрий Кнутов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область На границе с Россией необходимо создать на территории Украины буферные зоны глубиной 30 км для защиты российских городов. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «На мой взгляд, должны идти не только по пути укрепления границы. Там все-таки относительно крупные населенные пункты, в которых проживает большое количество людей. Поэтому защищать их следует немножко по другому. На мой взгляд, в наиболее опасных нам нужно использовать опыт Израиля и Турции. Они создают буферные зоны на территории противника. То есть мы должны создавать буферные зоны на территории Украины», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, необходимо искать тонкие места на нашей границе. «Наиболее разумным решением, на мой взгляд, нужно выявить подобного рода участки границы, населенные пункты, которые могут подвергаться наибольшей опасности. Создавать для их защиты буферные зоны. Глубина должна быть не менее 30 км. Таким образом должна обеспечиваться безопасность территории России», — объяснил полковник в отставке. Украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась в Белгородскую область 22 мая. Несколько человек пострадали, обошлось без погибших. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал уничтожить диверсантов как крыс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Украина совершила атаку на Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от успеха России в Бахмуте (Артемовске). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На границе с Россией необходимо создать на территории Украины буферные зоны глубиной 30 км для защиты российских городов. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «На мой взгляд, должны идти не только по пути укрепления границы. Там все-таки относительно крупные населенные пункты, в которых проживает большое количество людей. Поэтому защищать их следует немножко по другому. На мой взгляд, в наиболее опасных нам нужно использовать опыт Израиля и Турции. Они создают буферные зоны на территории противника. То есть мы должны создавать буферные зоны на территории Украины», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, необходимо искать тонкие места на нашей границе. «Наиболее разумным решением, на мой взгляд, нужно выявить подобного рода участки границы, населенные пункты, которые могут подвергаться наибольшей опасности. Создавать для их защиты буферные зоны. Глубина должна быть не менее 30 км. Таким образом должна обеспечиваться безопасность территории России», — объяснил полковник в отставке. Украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась в Белгородскую область 22 мая. Несколько человек пострадали, обошлось без погибших. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал уничтожить диверсантов как крыс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Украина совершила атаку на Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от успеха России в Бахмуте (Артемовске).