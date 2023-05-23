Медведев потребовал уничтожать украинских диверсантов как крыс

Исполнители теракта в Белгородской области должны быть уничтожены, подобно крысам. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Исполнителей диверсии в Белгородской области нужно как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — сказал Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Зампред Совбеза РФ уточнил, что ответственность за вылазку диверсантов несет киевский режим, а также его спонсоры — США и Европейский Союз.
ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом. Президент России Владимир Путин сообщил, что не не планирует экстренное заседание Совбеза из-за событий в Белгородской области, передает «Национальная служба новостей».
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