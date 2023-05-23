Медведев потребовал уничтожать украинских диверсантов как крыс

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Ответственность за вылазку ДРГ в Белгородской области несет киевский режим, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Исполнители теракта в Белгородской области должны быть уничтожены, подобно крысам. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Исполнителей диверсии в Белгородской области нужно как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — сказал Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Зампред Совбеза РФ уточнил, что ответственность за вылазку диверсантов несет киевский режим, а также его спонсоры — США и Европейский Союз.

ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом. Президент России Владимир Путин сообщил, что не не планирует экстренное заседание Совбеза из-за событий в Белгородской области, передает «Национальная служба новостей».

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Исполнители теракта в Белгородской области должны быть уничтожены, подобно крысам. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Исполнителей диверсии в Белгородской области нужно как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — сказал Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Зампред Совбеза РФ уточнил, что ответственность за вылазку диверсантов несет киевский режим, а также его спонсоры — США и Европейский Союз. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом. Президент России Владимир Путин сообщил, что не не планирует экстренное заседание Совбеза из-за событий в Белгородской области, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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