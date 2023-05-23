Медведев потребовал уничтожать украинских диверсантов как крыс 23 мая 2023 в 15:33 Размер текста - 17 + Ответственность за вылазку ДРГ в Белгородской области несет киевский режим, заявил Дмитрий Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Исполнители теракта в Белгородской области должны быть уничтожены, подобно крысам. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Исполнителей диверсии в Белгородской области нужно как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — сказал Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Зампред Совбеза РФ уточнил, что ответственность за вылазку диверсантов несет киевский режим, а также его спонсоры — США и Европейский Союз. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом. Президент России Владимир Путин сообщил, что не не планирует экстренное заседание Совбеза из-за событий в Белгородской области, передает «Национальная служба новостей». Исполнители теракта в Белгородской области должны быть уничтожены, подобно крысам. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Исполнителей диверсии в Белгородской области нужно как крыс уничтожать и даже в плен не брать», — сказал Медведев. Его слова приводит РИА Новости. Зампред Совбеза РФ уточнил, что ответственность за вылазку диверсантов несет киевский режим, а также его спонсоры — США и Европейский Союз. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. Само нападение было признано терактом. Президент России Владимир Путин сообщил, что не не планирует экстренное заседание Совбеза из-за событий в Белгородской области, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям