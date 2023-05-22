Песков назвал цели диверсии в Белгородской области

Диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Цель диверсии в Белгородской области — отвлечь внимание от Артемовска. Таким образом минимизировать политический эффект от потери города», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Утром 22 мая на территорию Грайворонского округа зашла диверсионная группа с территории Украины. Армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!