Песков назвал цели диверсии в Белгородской области

Песков: Киев пытается отвлечь внимание от провала в Бахмуте диверсиями в РФ
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Киев пытается минимизировать политический эффект от потери Артемовска, считает Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Цель диверсии в Белгородской области — отвлечь внимание от Артемовска. Таким образом минимизировать политический эффект от потери города», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Утром 22 мая на территорию Грайворонского округа зашла диверсионная группа с территории Украины. Армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Цель диверсии в Белгородской области — отвлечь внимание от Артемовска. Таким образом минимизировать политический эффект от потери города», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Утром 22 мая на территорию Грайворонского округа зашла диверсионная группа с территории Украины. Армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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