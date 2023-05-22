Президент Путин наградил ямальского муфтия. Видео

23 мая 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин наградил муфтия ЯНАО Хайдара Хафизова Орденом Дружбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил ямальского муфтия Хайдара Хафизова Орденом Дружбы. Об этом сообщает telegram-канал «ЯМАЛ. Официально». «Владимир Путин наградил ямальского муфтия Орденом Дружбы. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Хайдар Хафизов получил награду за укрепление дружбы между народами, заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций», — указано в публикации telegram-канала «ЯМАЛ. Официально» Хайдар Хафизов возглавил Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в 2005 году. По данным на май 2023 года, в РДУМ ЯНАО входит 14 религиозных организаций.

Президент России Владимир Путин наградил ямальского муфтия Хайдара Хафизова Орденом Дружбы. Об этом сообщает telegram-канал «ЯМАЛ. Официально». «Владимир Путин наградил ямальского муфтия Орденом Дружбы. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Хайдар Хафизов получил награду за укрепление дружбы между народами, заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций», — указано в публикации telegram-канала «ЯМАЛ. Официально» Хайдар Хафизов возглавил Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в 2005 году. По данным на май 2023 года, в РДУМ ЯНАО входит 14 религиозных организаций.