Президент России Владимир Путин наградил муфтия ЯНАО Хайдара Хафизова Орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил ямальского муфтия Хайдара Хафизова Орденом Дружбы. Об этом сообщает telegram-канал «ЯМАЛ. Официально».
«Владимир Путин наградил ямальского муфтия Орденом Дружбы. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Хайдар Хафизов получил награду за укрепление дружбы между народами, заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций», — указано в публикации telegram-канала «ЯМАЛ. Официально»
Хайдар Хафизов возглавил Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в 2005 году. По данным на май 2023 года, в РДУМ ЯНАО входит 14 религиозных организаций.
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