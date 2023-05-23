Денис Ярцев готовит третий центр дзюдо для бесплатных занятий детей в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член сборной России, олимпиец Денис Ярцев намерен открыть новый спорткомплекс в Челябинске. При поддержке «Единой России» возможность бесплатно заниматься спортом получат дети в микрорайоне Чурилово. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Центра дзюдо Дениса Ярцева.

В новостройках на ЧТЗ есть просторные дворы и игровые площадки для малышей, для взрослых работают продуктовые магазины, функционируют аптеки и салоны красоты, православная часовня и шиномонтаж, есть школа и детсад. Но здесь не построено пока ни одного объекта спортивного назначения — только множество пивных магазинов. Более чем 13 тысячам школьников нечего предложить кроме школьных уроков и компьютерных игр. Группа тренеров готова организовать регулярные занятия. А ЕР — сделать бесплатными и тренировки, и всю спортивную амуницию.

«Мы делаем ставку на массовость: бесплатные тренировки, качественные залы и раздевалки, первоклассные тренажеры дают возможность привлечь как можно больше желающих постичь искусство дзюдо. Лучшие наши юные спортсмены уже завоевывают медали на межрегиональных и федеральных соревнованиях, а остальные просто занимаются спортом в свое удовольствие. Уверен, к ним скоро присоединятся и мальчишки и девчонки с Чурилово. Мы с партией „Единая Россия“ будем рады всем», — заявил Ярцев.

Предыдущий опыт показывает, что создавать спортивные комплексы с нуля у Ярцева и «единороссов» получается. Так появилась школа дзюдо в поселке АМЗ (на улице Кузнецова) и большой четырехзальный Центр дзюдо на улице Российской, признанный экспертами одним из лучших детских спортивных объектов в России. В прошлом году заработал летний спорткомплекс для школьников на озере Акакуль, где для детей проводятся трехнедельные бесплатные спортивные сборы.

Так будет выглядеть спорткомплекс в микрорайоне Чурилово Фото: пресс-служба Центра дзюдо Дениса Ярцева