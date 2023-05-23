Челябинский генерал МВД запустил спецмероприятие по поддержанию тишины

Нарушители будут выявляться в рамках специально проводимых рейдов Фото: Московец Илья © URA.RU

Челябинский генерал МВД запустил профилактическое мероприятию по поддержанию тишины «Мотоциклист». Водителей двухколесных транспортных средств с прямоточным выхлопом просят не устраивать ночные заезды на улицах населенных пунктов, а использовать для этого хотя бы специализированную «Трассу74», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В Челябинской области по инициативе начальника ГУ МВД стартовало профилактическое мероприятие „Мотоциклист“. Водителей двухколесных транспортных средств с прямоточным выхлопом призывают не нарушать „закон о тишине“ и не устраивать ночные заезды на улицах населенных пунктов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Проведение мероприятия связано с тем, что жители Челябинской области начали жаловаться в социальных сетях на рев мотора, который мешает им отдыхать. Челябинцы обратились к органам правопорядка с просьбой повлиять на ситуацию. В проведении спецмероприятия будут задействованы не только инспекторы ГИБДД, но и сотрудники других подразделений органов внутренних дел.

Нарушители законодательства будут выявляться в рамках специально проводимых рейдов и привлекаться к административной ответственности. О нарушениях южноуральцы могут сообщить в отделы полиции по телефону, а также оставить обращение через официальный интернет-сайт МВД России или отправить ссылку на фото-видеоматериалы, размещенные на видеохостинге «Рутуб», направив через официальное обращение с помощью сервиса Госавтоинспекции.