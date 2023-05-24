Политолог назвал скрытую причину атак ВСУ по приграничным городам РФ

Политолог Светов: Украина диверсиями привлекает внимание США, которые переключились на кризис

24 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

ВСУ нужно продемонстрировать успехи перед США, считает Юрий Светов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киеву нужно продемонстрировать успехи, чтобы получить очередную финансовую помощь от США. Для этого они проводят контрнаступление в виде атак по приграничным российским территориям, в частности Белгородской области, а президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения расчетов на угледарском направлении заявляет о создании корпуса морской пехоты, рассказал в беседе с URA.RU политолог, член Общественного совета Санкт-Петербурга Юрий Светов. «Для того, чтобы продолжить получать деньги [от США], Украина должна продемонстрировать свои успехи. Пресловутое контрнаступление обязательно должно состояться. Но пока не получается из-за того, что мы громим их склады, места сосредоточения вооружений, поэтому они пытаются другим образом его демонстрировать. Они предпринимают контрнаступление по информационным направлениям. Вот визит Зеленского на фронт, объявление, что он создаст корпус морской пехоты. Это одно контрнаступление. Другое — атаки беспилотников, диверсионных групп, которые выходят на землю РФ. Они показывают: вот мы наступаем, пошли на коренные русские территории, смотрите, у нас такие успехи. Мы гибнем, но показываем, на что мы способны», — объяснил Юрий Светов. При этом политолог подчеркнул, что пока США не планируют продолжать финансирование Украины. «У США сейчас ситуация такая, что они меньше всего думают об Украине, потому что у них идут разборки по поводу повышения пределов госдолга, по поводу сокращения затрат. То есть торгуется президент с демократами и Конгресс, палата представителей республиканцев. Они решают свои задачи в преддверии выборов президента США 2024 года. Украина где-то там на 25 месте. Когда они их решат, если, наконец, разрешат повысить размер — предел госдолга, тогда и начнут рассуждать, чего дать и чего не дать», — подчеркнул Светов. Ранее издание The Hill, ссылаясь на законодателей США, сообщило, что американские конгрессмены отложили обсуждение вопроса по выделению Киеву средств на военную помощь. Причиной стало повышение потолка госдолга 1 июня и риск дефолта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киеву нужно продемонстрировать успехи, чтобы получить очередную финансовую помощь от США. Для этого они проводят контрнаступление в виде атак по приграничным российским территориям, в частности Белгородской области, а президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения расчетов на угледарском направлении заявляет о создании корпуса морской пехоты, рассказал в беседе с URA.RU политолог, член Общественного совета Санкт-Петербурга Юрий Светов. «Для того, чтобы продолжить получать деньги [от США], Украина должна продемонстрировать свои успехи. Пресловутое контрнаступление обязательно должно состояться. Но пока не получается из-за того, что мы громим их склады, места сосредоточения вооружений, поэтому они пытаются другим образом его демонстрировать. Они предпринимают контрнаступление по информационным направлениям. Вот визит Зеленского на фронт, объявление, что он создаст корпус морской пехоты. Это одно контрнаступление. Другое — атаки беспилотников, диверсионных групп, которые выходят на землю РФ. Они показывают: вот мы наступаем, пошли на коренные русские территории, смотрите, у нас такие успехи. Мы гибнем, но показываем, на что мы способны», — объяснил Юрий Светов. При этом политолог подчеркнул, что пока США не планируют продолжать финансирование Украины. «У США сейчас ситуация такая, что они меньше всего думают об Украине, потому что у них идут разборки по поводу повышения пределов госдолга, по поводу сокращения затрат. То есть торгуется президент с демократами и Конгресс, палата представителей республиканцев. Они решают свои задачи в преддверии выборов президента США 2024 года. Украина где-то там на 25 месте. Когда они их решат, если, наконец, разрешат повысить размер — предел госдолга, тогда и начнут рассуждать, чего дать и чего не дать», — подчеркнул Светов. Ранее издание The Hill, ссылаясь на законодателей США, сообщило, что американские конгрессмены отложили обсуждение вопроса по выделению Киеву средств на военную помощь. Причиной стало повышение потолка госдолга 1 июня и риск дефолта.