Глава Белгородской области раскрыл число погибших от рук диверсантов

Белгородский губернатор Гладков: мирный житель погиб от рук ВСУ

23 мая 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков пообещал навестить в больнице жену погибшего из-за атаки диверсантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов, погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и пообещал навестить в больнице его супругу, которая в настоящее время находится с ранениями в больнице. Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. В Минобороны РФ отмечали, что украинские власти решили устраивать теракты против мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от своего поражения в Артемовске (Бахмуте). В связи нападением диверсантов граждан начали перемещать из некоторых районов региона. Так, Гладков сообщал о смерти пенсионерки в ходе эвакуации жителей из Грайворонского округа.

В Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов, погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и пообещал навестить в больнице его супругу, которая в настоящее время находится с ранениями в больнице. Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. В Минобороны РФ отмечали, что украинские власти решили устраивать теракты против мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от своего поражения в Артемовске (Бахмуте). В связи нападением диверсантов граждан начали перемещать из некоторых районов региона. Так, Гладков сообщал о смерти пенсионерки в ходе эвакуации жителей из Грайворонского округа.