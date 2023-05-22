В Нижневартовском районе ХМАО во время купания на озере Молодежное утонул 14-летний ребенок. О происшествии сообщает пресс-служба государственной инспекции по маломерным судам по ХМАО.
«23 мая в 16:07 поступило сообщение, о том, что на озере Молодежное в районе десятого километра автодороги Нижневартовск-Радужный утонул мальчик четырнадцати лет. Предварительно ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли, вызвали спасателей», — сообщают представители ГИМС по ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Спасатели оперативно пришли на помощь, но подростка спасти не удалось. Тело ребенка было извлечено из воды без признаков жизни.
В ведомстве предупреждают, что купание в водоемах, которые только что очистились ото льда, может быть опасно и привести к необратимым последствиям, так как температура воды не превышает 10 градусов. Родителей также просят не отпускать детей на водоемы и следить за их досугом.
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