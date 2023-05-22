В ХМАО во время купания на озере утонул подросток. Фото

23 мая 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе на озере Молодежное утонул 14-летний ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО во время купания на озере Молодежное утонул 14-летний ребенок. О происшествии сообщает пресс-служба государственной инспекции по маломерным судам по ХМАО. «23 мая в 16:07 поступило сообщение, о том, что на озере Молодежное в районе десятого километра автодороги Нижневартовск-Радужный утонул мальчик четырнадцати лет. Предварительно ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли, вызвали спасателей», — сообщают представители ГИМС по ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Спасатели оперативно пришли на помощь, но подростка спасти не удалось. Тело ребенка было извлечено из воды без признаков жизни. В ведомстве предупреждают, что купание в водоемах, которые только что очистились ото льда, может быть опасно и привести к необратимым последствиям, так как температура воды не превышает 10 градусов. Родителей также просят не отпускать детей на водоемы и следить за их досугом. Личные вещи погибшего подростка Фото: группа «ГИМС МЧС России по ХМАО», Вк Озеро Молодежное Фото: группа «ГИМС МЧС по ХМАО», Вк

В Нижневартовском районе ХМАО во время купания на озере Молодежное утонул 14-летний ребенок. О происшествии сообщает пресс-служба государственной инспекции по маломерным судам по ХМАО. «23 мая в 16:07 поступило сообщение, о том, что на озере Молодежное в районе десятого километра автодороги Нижневартовск-Радужный утонул мальчик четырнадцати лет. Предварительно ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли, вызвали спасателей», — сообщают представители ГИМС по ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Спасатели оперативно пришли на помощь, но подростка спасти не удалось. Тело ребенка было извлечено из воды без признаков жизни. В ведомстве предупреждают, что купание в водоемах, которые только что очистились ото льда, может быть опасно и привести к необратимым последствиям, так как температура воды не превышает 10 градусов. Родителей также просят не отпускать детей на водоемы и следить за их досугом.