22 мая 2023

В ХМАО во время купания на озере утонул подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, озеро, водоем, чебаки, озеро чебаки
В Нижневартовском районе на озере Молодежное утонул 14-летний ребенок Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО во время купания на озере Молодежное утонул 14-летний ребенок. О происшествии сообщает пресс-служба государственной инспекции по маломерным судам по ХМАО.

«23 мая в 16:07 поступило сообщение, о том, что на озере Молодежное в районе десятого километра автодороги Нижневартовск-Радужный утонул мальчик четырнадцати лет. Предварительно ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли, вызвали спасателей», — сообщают представители ГИМС по ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Спасатели оперативно пришли на помощь, но подростка спасти не удалось. Тело ребенка было извлечено из воды без признаков жизни.

В ведомстве предупреждают, что купание в водоемах, которые только что очистились ото льда, может быть опасно и привести к необратимым последствиям, так как температура воды не превышает 10 градусов. Родителей также просят не отпускать детей на водоемы и следить за их досугом.

Личные вещи погибшего подростка
Личные вещи погибшего подростка
Фото:
Озеро Молодежное
Озеро Молодежное
Фото:

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В Нижневартовском районе ХМАО во время купания на озере Молодежное утонул 14-летний ребенок. О происшествии сообщает пресс-служба государственной инспекции по маломерным судам по ХМАО. «23 мая в 16:07 поступило сообщение, о том, что на озере Молодежное в районе десятого километра автодороги Нижневартовск-Радужный утонул мальчик четырнадцати лет. Предварительно ребенок пошел купаться и стал тонуть, крики о помощи услышали очевидцы, попытались помочь, но не смогли, вызвали спасателей», — сообщают представители ГИМС по ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Спасатели оперативно пришли на помощь, но подростка спасти не удалось. Тело ребенка было извлечено из воды без признаков жизни. В ведомстве предупреждают, что купание в водоемах, которые только что очистились ото льда, может быть опасно и привести к необратимым последствиям, так как температура воды не превышает 10 градусов. Родителей также просят не отпускать детей на водоемы и следить за их досугом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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