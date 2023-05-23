23 мая 2023

Свердловчане пожаловались на снижение зарплат

HH.RU: 16% свердловчан стали зарабатывать меньше, чем год назад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кошелек, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, портмоне, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
На падение зарплат чаще всего жаловались продавцы, медики и менеджеры по продажам Фото:

В Свердловской области около 16% населения пожаловались на снижение заработной платы. Информация об этом следует из исследования аналитиков платформы по поиску работы hh.ru.

«Около 15% опрошенных жителей Свердловской области сообщили, что весной 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень их заработной платы повысился. Еще 16% рассказали, что стали зарабатывать меньше, чем год назад», — сообщили аналитики. При этом у 68% свердловчан заработок не изменился.

На падение зарплат чаще всего жаловались продавцы, медики и менеджеры по продажам, а о росте зарплат заявили в сфере искусства, массмедиа и развлечений. При этом в регионе мужчины чаще женщин говорили о росте своей зарплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что в течение 2022 года с задержкой зарплаты столкнулся каждый четвертый житель Свердловской области. Чаще всего зарплату задерживали сотрудникам сферы туризма, развлечений и строительства

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области около 16% населения пожаловались на снижение заработной платы. Информация об этом следует из исследования аналитиков платформы по поиску работы hh.ru. «Около 15% опрошенных жителей Свердловской области сообщили, что весной 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень их заработной платы повысился. Еще 16% рассказали, что стали зарабатывать меньше, чем год назад», — сообщили аналитики. При этом у 68% свердловчан заработок не изменился. На падение зарплат чаще всего жаловались продавцы, медики и менеджеры по продажам, а о росте зарплат заявили в сфере искусства, массмедиа и развлечений. При этом в регионе мужчины чаще женщин говорили о росте своей зарплаты. Ранее URA.RU сообщало, что в течение 2022 года с задержкой зарплаты столкнулся каждый четвертый житель Свердловской области. Чаще всего зарплату задерживали сотрудникам сферы туризма, развлечений и строительства
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...