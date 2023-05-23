Свердловчане пожаловались на снижение зарплат

HH.RU: 16% свердловчан стали зарабатывать меньше, чем год назад

24 мая 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

На падение зарплат чаще всего жаловались продавцы, медики и менеджеры по продажам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области около 16% населения пожаловались на снижение заработной платы. Информация об этом следует из исследования аналитиков платформы по поиску работы hh.ru. «Около 15% опрошенных жителей Свердловской области сообщили, что весной 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень их заработной платы повысился. Еще 16% рассказали, что стали зарабатывать меньше, чем год назад», — сообщили аналитики. При этом у 68% свердловчан заработок не изменился. На падение зарплат чаще всего жаловались продавцы, медики и менеджеры по продажам, а о росте зарплат заявили в сфере искусства, массмедиа и развлечений. При этом в регионе мужчины чаще женщин говорили о росте своей зарплаты. Ранее URA.RU сообщало, что в течение 2022 года с задержкой зарплаты столкнулся каждый четвертый житель Свердловской области. Чаще всего зарплату задерживали сотрудникам сферы туризма, развлечений и строительства

В Свердловской области около 16% населения пожаловались на снижение заработной платы. Информация об этом следует из исследования аналитиков платформы по поиску работы hh.ru. «Около 15% опрошенных жителей Свердловской области сообщили, что весной 2023 года по сравнению с 2022 годом уровень их заработной платы повысился. Еще 16% рассказали, что стали зарабатывать меньше, чем год назад», — сообщили аналитики. При этом у 68% свердловчан заработок не изменился. На падение зарплат чаще всего жаловались продавцы, медики и менеджеры по продажам, а о росте зарплат заявили в сфере искусства, массмедиа и развлечений. При этом в регионе мужчины чаще женщин говорили о росте своей зарплаты. Ранее URA.RU сообщало, что в течение 2022 года с задержкой зарплаты столкнулся каждый четвертый житель Свердловской области. Чаще всего зарплату задерживали сотрудникам сферы туризма, развлечений и строительства