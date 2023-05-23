ГУ МЧС по ХМАО сообщило подробности пожара в Нижневартовске

24 мая 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске сгорел частный дом и приусадебные строения Фото: Московец Илья © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ночью 24 мая произошло возгорание частного дома по улице Садовая, огонь перекинулся на приусадебные строения: баню и гараж, также при пожаре пострадал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. «В 00:26 поступило сообщение о возгорании частного дома, бани, гаража, автомобиля. Возгорание было локализовано 01:20, открытое горение ликвидировано в 01:37», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В ликвидации возгорания приняло участие 16 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Причины пожара устанавливаются органами дознания. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в старой части Нижневартовска. Видео горящего частного дома сняли очевидцы происшествия.

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 24 мая произошло возгорание частного дома по улице Садовая, огонь перекинулся на приусадебные строения: баню и гараж, также при пожаре пострадал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. «В 00:26 поступило сообщение о возгорании частного дома, бани, гаража, автомобиля. Возгорание было локализовано 01:20, открытое горение ликвидировано в 01:37», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В ликвидации возгорания приняло участие 16 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Причины пожара устанавливаются органами дознания. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в старой части Нижневартовска. Видео горящего частного дома сняли очевидцы происшествия.