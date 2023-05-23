23 мая 2023
22 мая 2023

ГУ МЧС по ХМАО сообщило подробности пожара в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, частный сектор, пожарный в каске, последствия пожара
В Нижневартовске сгорел частный дом и приусадебные строения Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 24 мая произошло возгорание частного дома по улице Садовая, огонь перекинулся на приусадебные строения: баню и гараж, также при пожаре пострадал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

«В 00:26 поступило сообщение о возгорании частного дома, бани, гаража, автомобиля. Возгорание было локализовано 01:20, открытое горение ликвидировано в 01:37», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В ликвидации возгорания приняло участие 16 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Причины пожара устанавливаются органами дознания.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в старой части Нижневартовска. Видео горящего частного дома сняли очевидцы происшествия.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) ночью 24 мая произошло возгорание частного дома по улице Садовая, огонь перекинулся на приусадебные строения: баню и гараж, также при пожаре пострадал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО. «В 00:26 поступило сообщение о возгорании частного дома, бани, гаража, автомобиля. Возгорание было локализовано 01:20, открытое горение ликвидировано в 01:37», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. В ликвидации возгорания приняло участие 16 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Причины пожара устанавливаются органами дознания. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в старой части Нижневартовска. Видео горящего частного дома сняли очевидцы происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...