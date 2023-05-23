ГУ МЧС по ХМАО сообщило подробности пожара в Нижневартовске

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 24 мая произошло возгорание частного дома по улице Садовая, огонь перекинулся на приусадебные строения: баню и гараж, также при пожаре пострадал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.
«В 00:26 поступило сообщение о возгорании частного дома, бани, гаража, автомобиля. Возгорание было локализовано 01:20, открытое горение ликвидировано в 01:37», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
В ликвидации возгорания приняло участие 16 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Причины пожара устанавливаются органами дознания.
Ранее URA.RU рассказало о пожаре в старой части Нижневартовска. Видео горящего частного дома сняли очевидцы происшествия.
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