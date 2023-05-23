За курганскими школьниками на ЕГЭ будут следить нейросети и 666 камер

В 2023 году ЕГЭ пройдут с 26 мая по 1 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За курганскими школьниками во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут следить нейросети и 666 видеокамер наблюдения. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба филиала «Ростелекома» в Курганской и Тюменской областях.

«За ходом ЕГЭ в регионе будут наблюдать 666 видеокамер, установленных в 333 аудиториях. Онлайн-трансляция будет вестись из 38 объектов, включая Региональный центр обработки информации», — сообщили в «Ростелекоме». Также выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов помогут нейросети, которые будут отслеживать подозрительную активность и подавать сигналы наблюдателям.

В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что все цифровые устройства, помимо высокого видеоразрешения и качественного звука, обеспечивают необходимый угол обзора. «В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание бланков регистрации и ответов остаются в тайне», — добавили в компании.

В 2023 году ЕГЭ пройдут с 26 мая по 1 июля. В Курганской области экзамены будут сдавать более трех тысяч выпускников.