23 мая 2023

За курганскими школьниками на ЕГЭ будут следить нейросети и 666 камер

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа, ученица
В 2023 году ЕГЭ пройдут с 26 мая по 1 июля Фото:

За курганскими школьниками во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут следить нейросети и 666 видеокамер наблюдения. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба филиала «Ростелекома» в Курганской и Тюменской областях.

«За ходом ЕГЭ в регионе будут наблюдать 666 видеокамер, установленных в 333 аудиториях. Онлайн-трансляция будет вестись из 38 объектов, включая Региональный центр обработки информации», — сообщили в «Ростелекоме». Также выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов помогут нейросети, которые будут отслеживать подозрительную активность и подавать сигналы наблюдателям.

В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что все цифровые устройства, помимо высокого видеоразрешения и качественного звука, обеспечивают необходимый угол обзора. «В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание бланков регистрации и ответов остаются в тайне», — добавили в компании.

В 2023 году ЕГЭ пройдут с 26 мая по 1 июля. В Курганской области экзамены будут сдавать более трех тысяч выпускников.

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За курганскими школьниками во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут следить нейросети и 666 видеокамер наблюдения. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба филиала «Ростелекома» в Курганской и Тюменской областях. «За ходом ЕГЭ в регионе будут наблюдать 666 видеокамер, установленных в 333 аудиториях. Онлайн-трансляция будет вестись из 38 объектов, включая Региональный центр обработки информации», — сообщили в «Ростелекоме». Также выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов помогут нейросети, которые будут отслеживать подозрительную активность и подавать сигналы наблюдателям. В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что все цифровые устройства, помимо высокого видеоразрешения и качественного звука, обеспечивают необходимый угол обзора. «В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание бланков регистрации и ответов остаются в тайне», — добавили в компании. В 2023 году ЕГЭ пройдут с 26 мая по 1 июля. В Курганской области экзамены будут сдавать более трех тысяч выпускников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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