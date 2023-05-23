В коттеджном поселке под Екатеринбургом нашли авиабомбу

24 мая 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Житель поселка Заповедник во время раскопок нашел учебную авиабомбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке «Заповедник» в Сысертском районе нашли авиационный боеприпас времен Великой отечественной войны. Оказалось, что авиабомба — учебная и не представляет опасности, сообщили URA.RU в Росгвардии по Свердловской области. «Поступила информация о том, что на территории коттеджного поселка Заповедник Сысерсткого района хозяин земельного участка нашел предмет, похожий на снаряд времен войны. На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии», — рассказали в Росгвардии. Специалисты-взрывотехники выяснили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года, опасности она не представляет. После осмотра находку передали следственно-оперативной группе. Авиабомбу нашел житель поселка Заповедник Фото: Росгвардия по Свердловской области

В поселке «Заповедник» в Сысертском районе нашли авиационный боеприпас времен Великой отечественной войны. Оказалось, что авиабомба — учебная и не представляет опасности, сообщили URA.RU в Росгвардии по Свердловской области. «Поступила информация о том, что на территории коттеджного поселка Заповедник Сысерсткого района хозяин земельного участка нашел предмет, похожий на снаряд времен войны. На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии», — рассказали в Росгвардии. Специалисты-взрывотехники выяснили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года, опасности она не представляет. После осмотра находку передали следственно-оперативной группе.