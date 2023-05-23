23 мая 2023

Пермяк отрубил голову сожителю матери из-за оскорблений

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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Преступление было совершено в Гайнском округе Фото:

В Гайнском округе Пермского края местного жителя осудили за убийство. Мужчина приехал в гости к матери. В один из дней между ним и ее сожителем произошла ссора — осужденный услышал, что его мать оскорбляют. Это привело пермяка в ярость.

«Обидных слов в адрес родительницы подсудимый не вытерпел. Согласно материалам уголовного дела, он вытащил сожителя во двор, сходил за топором и четыре раза ударил его в область шеи, отрубив голову», — пишет портал «В курсе.ру».

Во время суда женщина призналась, что сожитель систематически ее оскорблял, унижал, ревновал к родным детям. Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 10 годам исправительной колонии особого режима.

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В Гайнском округе Пермского края местного жителя осудили за убийство. Мужчина приехал в гости к матери. В один из дней между ним и ее сожителем произошла ссора — осужденный услышал, что его мать оскорбляют. Это привело пермяка в ярость. «Обидных слов в адрес родительницы подсудимый не вытерпел. Согласно материалам уголовного дела, он вытащил сожителя во двор, сходил за топором и четыре раза ударил его в область шеи, отрубив голову», — пишет портал «В курсе.ру». Во время суда женщина призналась, что сожитель систематически ее оскорблял, унижал, ревновал к родным детям. Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 10 годам исправительной колонии особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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