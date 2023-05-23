Пермяк отрубил голову сожителю матери из-за оскорблений

В Гайнском округе Пермского края местного жителя осудили за убийство. Мужчина приехал в гости к матери. В один из дней между ним и ее сожителем произошла ссора — осужденный услышал, что его мать оскорбляют. Это привело пермяка в ярость.
«Обидных слов в адрес родительницы подсудимый не вытерпел. Согласно материалам уголовного дела, он вытащил сожителя во двор, сходил за топором и четыре раза ударил его в область шеи, отрубив голову», — пишет портал «В курсе.ру».
Во время суда женщина призналась, что сожитель систематически ее оскорблял, унижал, ревновал к родным детям. Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 10 годам исправительной колонии особого режима.
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