Пермяк отрубил голову сожителю матери из-за оскорблений

24 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Преступление было совершено в Гайнском округе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Гайнском округе Пермского края местного жителя осудили за убийство. Мужчина приехал в гости к матери. В один из дней между ним и ее сожителем произошла ссора — осужденный услышал, что его мать оскорбляют. Это привело пермяка в ярость. «Обидных слов в адрес родительницы подсудимый не вытерпел. Согласно материалам уголовного дела, он вытащил сожителя во двор, сходил за топором и четыре раза ударил его в область шеи, отрубив голову», — пишет портал «В курсе.ру». Во время суда женщина призналась, что сожитель систематически ее оскорблял, унижал, ревновал к родным детям. Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 10 годам исправительной колонии особого режима.

В Гайнском округе Пермского края местного жителя осудили за убийство. Мужчина приехал в гости к матери. В один из дней между ним и ее сожителем произошла ссора — осужденный услышал, что его мать оскорбляют. Это привело пермяка в ярость. «Обидных слов в адрес родительницы подсудимый не вытерпел. Согласно материалам уголовного дела, он вытащил сожителя во двор, сходил за топором и четыре раза ударил его в область шеи, отрубив голову», — пишет портал «В курсе.ру». Во время суда женщина призналась, что сожитель систематически ее оскорблял, унижал, ревновал к родным детям. Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 10 годам исправительной колонии особого режима.