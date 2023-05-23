23 мая 2023
22 мая 2023

Национальный праздник ЯНАО посетило рекордное количество туристов

День оленевода в ЯНАО посетило более 200 тысяч туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, оленьи рога
Больше всего туристов на праздник приехало в Салехард и Ноябрьск Фото:

Традиционный праздник народов севера, День оленевода в этом году посетило рекордное количество туристов. Как рассказал в telegram-канале руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, больше всего гостей приехало в Салехард и Ноябрьск.

«Главное туристическое событие Ямала — яркий и непохожий ни на один другой, праздник День оленевода посетили более 200 тысяч туристов. Это рекордная цифра. Еще пять лет назад мы едва достигали семидесяти тысяч», — уточнил он.

Больше всего туристов приехало в Салехард и Ноябрьск, в каждом городе было более 50 тысяч гостей. Третье место занял Новый Уренгой — более 28 тысяч. Еще в пятерку лидеров вошли Ямальский Тазовский районы, куда приехало 20 тысяч и 14 тысяч туристов.

Ранее сообщалось, что День оленевода в окружной столице посетили десятки тысяч гостей. Трансляцию праздника посмотрели более полумиллиона человек.

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Традиционный праздник народов севера, День оленевода в этом году посетило рекордное количество туристов. Как рассказал в telegram-канале руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, больше всего гостей приехало в Салехард и Ноябрьск. «Главное туристическое событие Ямала — яркий и непохожий ни на один другой, праздник День оленевода посетили более 200 тысяч туристов. Это рекордная цифра. Еще пять лет назад мы едва достигали семидесяти тысяч», — уточнил он. Больше всего туристов приехало в Салехард и Ноябрьск, в каждом городе было более 50 тысяч гостей. Третье место занял Новый Уренгой — более 28 тысяч. Еще в пятерку лидеров вошли Ямальский Тазовский районы, куда приехало 20 тысяч и 14 тысяч туристов. Ранее сообщалось, что День оленевода в окружной столице посетили десятки тысяч гостей. Трансляцию праздника посмотрели более полумиллиона человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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