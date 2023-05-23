Национальный праздник ЯНАО посетило рекордное количество туристов

День оленевода в ЯНАО посетило более 200 тысяч туристов

24 мая 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Больше всего туристов на праздник приехало в Салехард и Ноябрьск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Традиционный праздник народов севера, День оленевода в этом году посетило рекордное количество туристов. Как рассказал в telegram-канале руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, больше всего гостей приехало в Салехард и Ноябрьск. «Главное туристическое событие Ямала — яркий и непохожий ни на один другой, праздник День оленевода посетили более 200 тысяч туристов. Это рекордная цифра. Еще пять лет назад мы едва достигали семидесяти тысяч», — уточнил он. Больше всего туристов приехало в Салехард и Ноябрьск, в каждом городе было более 50 тысяч гостей. Третье место занял Новый Уренгой — более 28 тысяч. Еще в пятерку лидеров вошли Ямальский Тазовский районы, куда приехало 20 тысяч и 14 тысяч туристов. Ранее сообщалось, что День оленевода в окружной столице посетили десятки тысяч гостей. Трансляцию праздника посмотрели более полумиллиона человек.

Традиционный праздник народов севера, День оленевода в этом году посетило рекордное количество туристов. Как рассказал в telegram-канале руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, больше всего гостей приехало в Салехард и Ноябрьск. «Главное туристическое событие Ямала — яркий и непохожий ни на один другой, праздник День оленевода посетили более 200 тысяч туристов. Это рекордная цифра. Еще пять лет назад мы едва достигали семидесяти тысяч», — уточнил он. Больше всего туристов приехало в Салехард и Ноябрьск, в каждом городе было более 50 тысяч гостей. Третье место занял Новый Уренгой — более 28 тысяч. Еще в пятерку лидеров вошли Ямальский Тазовский районы, куда приехало 20 тысяч и 14 тысяч туристов. Ранее сообщалось, что День оленевода в окружной столице посетили десятки тысяч гостей. Трансляцию праздника посмотрели более полумиллиона человек.