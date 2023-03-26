День Оленевода в Салехарде привлек десятки тысяч гостей

Празднование Дня Оленевода в Салехарде посетило более 50 тысяч гостей. Такую цифру озвучил в соцсетях мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«Праздник посетили 50 тысяч гостей, это по-настоящему внушительная цифра. Наш праздник по праву можно считать одним из самых масштабных», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.
Титовский еще раз поздравил представителей коренных малочисленных народов Севера с Днем Оленевода. Также он поблагодарил организаторов праздника и сообщил, что учреждения культуры и спорта, городское хозяйство, правоохранительные органы и СМИ сработали как одна команда.
Ранее URA.RU рассказало, что трансляцию праздника посмотрели более полумиллиона человек. Праздник проходил 25 и 26 марта в Салехарде, на церемонии открытия губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил важность этого события.
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