Турецкая компания запустила прямые рейсы из Тюмени

24 мая 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Первый рейс запустят уже 27 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает из Тюмени прямые рейсы в Анталью. Информация об этом появилась в telegram-канале аэропорта Рощино. Полеты будут совершаться три раза в неделю. «Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступает к полетной программе из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — понедельник, среда, суббота», — говорится в сообщении. Первый полет состоится уже 27 мая. Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Рейсы будут чартерными.

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает из Тюмени прямые рейсы в Анталью. Информация об этом появилась в telegram-канале аэропорта Рощино. Полеты будут совершаться три раза в неделю. «Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступает к полетной программе из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — понедельник, среда, суббота», — говорится в сообщении. Первый полет состоится уже 27 мая. Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Рейсы будут чартерными.