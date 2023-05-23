Турецкая компания запустила прямые рейсы из Тюмени

Первый рейс запустят уже 27 мая
Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает из Тюмени прямые рейсы в Анталью. Информация об этом появилась в telegram-канале аэропорта Рощино. Полеты будут совершаться три раза в неделю.
«Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступает к полетной программе из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — понедельник, среда, суббота», — говорится в сообщении.
Первый полет состоится уже 27 мая. Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Рейсы будут чартерными.
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