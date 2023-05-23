23 мая 2023
22 мая 2023

Турецкая компания запустила прямые рейсы из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, путешествие, самолет, перелет
Первый рейс запустят уже 27 мая Фото:

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает из Тюмени прямые рейсы в Анталью. Информация об этом появилась в telegram-канале аэропорта Рощино. Полеты будут совершаться три раза в неделю.

«Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступает к полетной программе из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — понедельник, среда, суббота», — говорится в сообщении.

Первый полет состоится уже 27 мая. Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Рейсы будут чартерными.

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Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запускает из Тюмени прямые рейсы в Анталью. Информация об этом появилась в telegram-канале аэропорта Рощино. Полеты будут совершаться три раза в неделю. «Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступает к полетной программе из Тюмени в Анталью. Авиаперелеты запланированы 3 дня в неделю — понедельник, среда, суббота», — говорится в сообщении. Первый полет состоится уже 27 мая. Для перелетов будут использоваться комфортабельные воздушные суда Boeing 737 MAX. Рейсы будут чартерными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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