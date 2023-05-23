«Почта России» выпустит к 300-летию Екатеринбурга особую марку

24 мая 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Также на один день на Главпочтамте появится штемпель специального гашения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга «Почта России» выпустит марку с изображением памятника основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «На марке изображен памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и панорама современной части города. Ее тираж — 135 000 экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовой марки выйдут конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга», — рассказали в пресс-службе почты. Найти марки можно будет во всех крупных почтовых отделениях, специальный штемпель будет находиться в здании Главпочтамта на Ленина, 39. «Чтобы самостоятельно изготовить настоящий коллекционный филателистический сувенир к 300-летию Екатеринбурга, необходимо на конверт первого дня наклеить марку и поставить на ней оттиск юбилейного почтового штемпеля. Он будет действовать только в день выхода марки, после чего будет уничтожен», — добавляют авторы проекта. Марки, погашенные этим штемпелем, приобретут особую коллекционную ценность. Основные мероприятия 300-летия Екатеринбурга намечены на август 2023 года. Например, выступление на обновленной Летней эстраде парка Маяковского гендиректора Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева — самого уважаемого президентом России Владимиром Путиным худруком театра. Переговоры с ним вел лично мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга «Почта России» выпустит марку с изображением памятника основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». «На марке изображен памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и панорама современной части города. Ее тираж — 135 000 экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовой марки выйдут конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга», — рассказали в пресс-службе почты. Найти марки можно будет во всех крупных почтовых отделениях, специальный штемпель будет находиться в здании Главпочтамта на Ленина, 39. «Чтобы самостоятельно изготовить настоящий коллекционный филателистический сувенир к 300-летию Екатеринбурга, необходимо на конверт первого дня наклеить марку и поставить на ней оттиск юбилейного почтового штемпеля. Он будет действовать только в день выхода марки, после чего будет уничтожен», — добавляют авторы проекта. Марки, погашенные этим штемпелем, приобретут особую коллекционную ценность. Основные мероприятия 300-летия Екатеринбурга намечены на август 2023 года. Например, выступление на обновленной Летней эстраде парка Маяковского гендиректора Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева — самого уважаемого президентом России Владимиром Путиным худруком театра. Переговоры с ним вел лично мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.