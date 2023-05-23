23 мая 2023

В Тюмени резко подорожали квартиры-студии

© Служба новостей «URA.RU»
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За последний месяц стоимость студий выросла на 2,5% Фото:

В Тюмени за последний месяц резко выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Информацию об этом предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Рост составил 2,5%.

«В апреле 2023 года удельная цена квартир-студий показала рост +2,5% по сравнению с предыдущим месяцем», — такие данные отмечены в исследовании специалистов по недвижимости. Меньше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 0,3%.

Эксперт в сфере недвижимости связывает рост цен на студии с их привлекательностью в качестве инвестиций. «Студии всегда хорошо продавались. Они выгодны с точки зрения вложения денег: их легко сдавать, перепродавать. Плюс они всегда будут востребованы у иногородних, студентов, пожилых людей, молодых семей. Вот застройщики и контролируют цены», — рассказал собеседник агентства.

Ранее эксперты в сфере недвижимости прогнозировали застой однокомнатных квартир и студий. По их словам, портрет потенциального покупателя малогабаритных квартир изменился и теперь спросом пользуются другие типы жилья.

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В Тюмени за последний месяц резко выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Информацию об этом предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Рост составил 2,5%. «В апреле 2023 года удельная цена квартир-студий показала рост +2,5% по сравнению с предыдущим месяцем», — такие данные отмечены в исследовании специалистов по недвижимости. Меньше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 0,3%. Эксперт в сфере недвижимости связывает рост цен на студии с их привлекательностью в качестве инвестиций. «Студии всегда хорошо продавались. Они выгодны с точки зрения вложения денег: их легко сдавать, перепродавать. Плюс они всегда будут востребованы у иногородних, студентов, пожилых людей, молодых семей. Вот застройщики и контролируют цены», — рассказал собеседник агентства. Ранее эксперты в сфере недвижимости прогнозировали застой однокомнатных квартир и студий. По их словам, портрет потенциального покупателя малогабаритных квартир изменился и теперь спросом пользуются другие типы жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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