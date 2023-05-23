В Тюмени резко подорожали квартиры-студии

За последний месяц стоимость студий выросла на 2,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени за последний месяц резко выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Информацию об этом предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Рост составил 2,5%.

«В апреле 2023 года удельная цена квартир-студий показала рост +2,5% по сравнению с предыдущим месяцем», — такие данные отмечены в исследовании специалистов по недвижимости. Меньше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 0,3%.

Эксперт в сфере недвижимости связывает рост цен на студии с их привлекательностью в качестве инвестиций. «Студии всегда хорошо продавались. Они выгодны с точки зрения вложения денег: их легко сдавать, перепродавать. Плюс они всегда будут востребованы у иногородних, студентов, пожилых людей, молодых семей. Вот застройщики и контролируют цены», — рассказал собеседник агентства.

Ранее эксперты в сфере недвижимости прогнозировали застой однокомнатных квартир и студий. По их словам, портрет потенциального покупателя малогабаритных квартир изменился и теперь спросом пользуются другие типы жилья.