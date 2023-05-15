15 мая 2023

Тюменские застройщики не смогут продать все, что построят в 2023 году

На рынке жилья Тюмени назревает застой однокомнатных квартир и студий
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Строительство. Тюмень, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, многоэтажное строительство
Основной спрос в Тюмени и Тюменской области на двухкомнатные квартиры и жилье формата 2+ Фото:

Тюменские застройщики до конца 2023 года столкнутся с серьезным застоем на рынке студий и однокомнатных квартир. Об изменениях спроса на недвижимость в Тюменской области рассказал URA.RU на правах анонимности представитель регионального сообщества риэлторов.

«Застройщикам придется туго к концу года, начало будущих проблем уже сейчас видно. Главная проблема — изменился портрет покупателя. Сегодня это чаще всего семьи как минимум с одни ребенком, им нужны квартиры с двумя комнатами или жилье формата „два плюс“, поэтому массовое строительство „однушек“ и студий приведет девелоперов к жесткой стагнации», — пояснил URA.RU источник.

По его мнению, есть еще несколько причин, которые приведут к изменению рынка жилья в Тюмени. Одна из них — мораторий Центробанка на «околонулевую» ипотеку от застройщика. Другая — послабления Минстроя для тех, кто хочет жить за городом. «Многие тюменцы думают о том, чтобы перебраться в коттеджные поселки, и никогда еще это не было так легко сделать».

Ранее URA.RU подробно рассказало обо всех изменениях, которые произошли в сфере ипотечного кредитования в 2023 году. Главные из них — запрет Банка России на ипотеку от застройщика с пониженной ставкой, но завышенной стоимостью квадратного метра; а так же ряд послаблений, введенных Минстроем в области индивидуального жилищного строительства.

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Тюменские застройщики до конца 2023 года столкнутся с серьезным застоем на рынке студий и однокомнатных квартир. Об изменениях спроса на недвижимость в Тюменской области рассказал URA.RU на правах анонимности представитель регионального сообщества риэлторов. «Застройщикам придется туго к концу года, начало будущих проблем уже сейчас видно. Главная проблема — изменился портрет покупателя. Сегодня это чаще всего семьи как минимум с одни ребенком, им нужны квартиры с двумя комнатами или жилье формата „два плюс“, поэтому массовое строительство „однушек“ и студий приведет девелоперов к жесткой стагнации», — пояснил URA.RU источник. По его мнению, есть еще несколько причин, которые приведут к изменению рынка жилья в Тюмени. Одна из них — мораторий Центробанка на «околонулевую» ипотеку от застройщика. Другая — послабления Минстроя для тех, кто хочет жить за городом. «Многие тюменцы думают о том, чтобы перебраться в коттеджные поселки, и никогда еще это не было так легко сделать». Ранее URA.RU подробно рассказало обо всех изменениях, которые произошли в сфере ипотечного кредитования в 2023 году. Главные из них — запрет Банка России на ипотеку от застройщика с пониженной ставкой, но завышенной стоимостью квадратного метра; а так же ряд послаблений, введенных Минстроем в области индивидуального жилищного строительства.
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