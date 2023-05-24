В Челябинске резко вырос спрос на квартиры нового стандарта

Особенно востребованы «евродвушки» и «евротрешки» площадью до 56 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске резко вырос спрос на «евродвушки» и «евротрешки» площадью до 56 квадратных метров, где кухня и гостиная объединены, а отдельными комнатами являются одна или две спальни. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов.

«Сейчас в новых ЖК стали пользоваться большой популярностью „евротрешки“ и „евродвушки“, представляющие из себя совмещенные кухню и гостиную, плюс еще одна или две спальни. Площадь подобного жилья составляет от 52 до 56 квадратных метров», — поделился Найденов.

По словам Найденова, «евродвушки» и «евротрешки» в агентстве более востребованы, чем классические однокомнатные квартиры. Обычные трехкомнатные квартиры покупают крайне редко, а студии в основном приобретают студенты или с целью инвестирования — для сдачи в аренду.