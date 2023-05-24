24 мая 2023

В Челябинске резко вырос спрос на квартиры нового стандарта

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, недвижимость, жилье, ипотека, чурилово, новый микрорайон, квартиры, новостройка
Особенно востребованы «евродвушки» и «евротрешки» площадью до 56 квадратных метров Фото:

В Челябинске резко вырос спрос на «евродвушки» и «евротрешки» площадью до 56 квадратных метров, где кухня и гостиная объединены, а отдельными комнатами являются одна или две спальни. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов.

«Сейчас в новых ЖК стали пользоваться большой популярностью „евротрешки“ и „евродвушки“, представляющие из себя совмещенные кухню и гостиную, плюс еще одна или две спальни. Площадь подобного жилья составляет от 52 до 56 квадратных метров», — поделился Найденов.

По словам Найденова, «евродвушки» и «евротрешки» в агентстве более востребованы, чем классические однокомнатные квартиры. Обычные трехкомнатные квартиры покупают крайне редко, а студии в основном приобретают студенты или с целью инвестирования — для сдачи в аренду.

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В Челябинске резко вырос спрос на «евродвушки» и «евротрешки» площадью до 56 квадратных метров, где кухня и гостиная объединены, а отдельными комнатами являются одна или две спальни. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «Сейчас в новых ЖК стали пользоваться большой популярностью „евротрешки“ и „евродвушки“, представляющие из себя совмещенные кухню и гостиную, плюс еще одна или две спальни. Площадь подобного жилья составляет от 52 до 56 квадратных метров», — поделился Найденов. По словам Найденова, «евродвушки» и «евротрешки» в агентстве более востребованы, чем классические однокомнатные квартиры. Обычные трехкомнатные квартиры покупают крайне редко, а студии в основном приобретают студенты или с целью инвестирования — для сдачи в аренду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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