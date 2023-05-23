Свердловский водитель выиграл 2 млн рублей и раскрыл свой хитрый метод

Свердловчанин перед покупкой лотерейного билета изучал серийные номера своих купюр

Многие участники лотерей имеют собственные способы, которые применяют при покупке билетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Свердловской области Юрий П. выиграл более двух миллионов рублей в лотерее «Спортлото». Перед покупкой билета мужчина составил комбинацию из номеров денежных купюр, которые нашлись в его кармане. Об особом способе, который помог счастливцу, URA.RU рассказал распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Юрий П. из Свердловской области выбирает числа необычным способом. Перед покупкой билета он вынимает из кармана купюры и составляет комбинацию из серийных номеров этих банкнот. В ходе 71605-го тиража государственной лотереи «Спортлото «5 из 36» мужчина выиграл приз в размере 2 175 876 рублей», — рассказали в компании.

Благодаря дополнительно отмеченным числам в билете выигрыш счастливчика увеличился и составил 2 205 876 рублей. «Я пришел уставший после работы и спонтанно купил один билет. Утром открыл мобильное приложение „Столото“, увидел выигрыш и чуть не забыл, как дышать», — вспоминал о своих чувствах победитель.

Мужчина рассказал о себе, что трудится водителем, в свободное время любит бывать на природе. Выигранные деньги он намерен вложить в покупку квартиры. Ранее другая свердловская семья выиграла миллион рублей в «Жилищной лотерее». Средства от лотереи уральцы намеревались частично потратить на ремонт жилища.

По словам Юрия, ему несколько раз не хватало пары чисел, чтобы выиграть крупную сумму, но он знал, что однажды попадет точно «в яблочко» Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»