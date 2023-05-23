23 мая 2023

В ХМАО самолет экстренно сменил маршрут из-за больного пассажира

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажир, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
Самолет вернули в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров Фото:

Самолету, следовавшему из Советского в Ханты-Мансийск (ХМАО), пришлось экстренно возвращаться в аэропорт вылета из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«23 мая, 11:08 по московскому времени. После взлета экипаж самолета L-410 принял решение о возврате на аэродром вылета, плохо пассажиру. Посадка в 11:20. Рейс ОАО 9119 Советский — Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении telegram-канала.

Полет выполнялся АО «2-й Архангельский ОАО». В компанию отправлен письменный запрос.

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Самолету, следовавшему из Советского в Ханты-Мансийск (ХМАО), пришлось экстренно возвращаться в аэропорт вылета из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «23 мая, 11:08 по московскому времени. После взлета экипаж самолета L-410 принял решение о возврате на аэродром вылета, плохо пассажиру. Посадка в 11:20. Рейс ОАО 9119 Советский — Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении telegram-канала. Полет выполнялся АО «2-й Архангельский ОАО». В компанию отправлен письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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