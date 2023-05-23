В ХМАО самолет экстренно сменил маршрут из-за больного пассажира

Самолет вернули в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров
Самолету, следовавшему из Советского в Ханты-Мансийск (ХМАО), пришлось экстренно возвращаться в аэропорт вылета из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«23 мая, 11:08 по московскому времени. После взлета экипаж самолета L-410 принял решение о возврате на аэродром вылета, плохо пассажиру. Посадка в 11:20. Рейс ОАО 9119 Советский — Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении telegram-канала.
Полет выполнялся АО «2-й Архангельский ОАО». В компанию отправлен письменный запрос.
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