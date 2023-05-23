За пост главы челябинского района сразятся три кандидата

Имя главы Нагайбакского района станет известно 26 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нагайбакском районе (Челябинская область) 24 мая прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность районного главы. На конкурс заявилось семь претендентов, а отбор сумели пройти три кандидата. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии.

«В конкурсе на пост главы района сегодня участвовало семь претендентов. По итогам собеседования и тестирования к участию к выборам допускаются трое кандидатов. Это директор по качеству ООО „Урал Ситно“ Егор Тимофеев, глава Переселенческого поселения Артем Матвеев и депутат районного собрания Светлана Мамедалина», — заявили URA.RU сообщили в конкурсной комиссии.

В ближайшую пятницу, 26 мая состоится заседание районного собрания, на котором из прошедших конкурс кандидатов будет выбран глава Нагайбакского района. Тимофеев считается фаворитом региональных властей, но и его соперники — известные и уважаемые в районе люди. Победителя будут выбирать депутаты районного собрания.

Первоначально на участие в конкурсе заявление подали девять человек. Это глава Переселенческого поселения Артем Матвеев, депутат районного собрания Светлана Мамедалина, консультант отдела в Соцфонде Сергей Фадеев, начальник отдела кадров в ГБУЗ «Районная больница Фершампенуаз» Елена Терякова, директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев, пенсионер Павел Мулюков, начальник отдела муниципального контроля администрации Нагайбакского района Ерхан Мухаметжанов, пенсионер МВД, житель Магнитогорска Валерий Ишмаметьев и уроженец села Фершампенуаз, руководитель строительной фирмы в Санкт-Петербурге Петр Юскин. Но затем Петр Юскин снял свою кандидатуру, а Павел Мулюков не пришел на конкурс.

Сурменев заявил о сложении полномочии в конце марта. Поводом стал несчастный случай в селе Фершампенуаз, где с ФОКа на голову школьника упала большая глыба льда и ребенок погиб.