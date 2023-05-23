Спасатели признали опасными все свердловские пляжи

24 мая 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Купаться на пляжах в Свердловской области небезопасно — ни один не прошел проверку Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Это значит, что купаться там небезопасно. С начала сезона в области уже утонули пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «С начала мая в Свердловской области на водоемах произошло пять происшествий, при которых утонули пять человек, в том числе ребенок. Все утонувшие погибли на водоемах, не предназначенных для купания. Ни один пляж не прошел проверку. Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья», — рассказали в МЧС. Спасатели усилили патрулирование берегов, чтобы предупреждать жителей об опасности. В ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать правила купания.

В Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Это значит, что купаться там небезопасно. С начала сезона в области уже утонули пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «С начала мая в Свердловской области на водоемах произошло пять происшествий, при которых утонули пять человек, в том числе ребенок. Все утонувшие погибли на водоемах, не предназначенных для купания. Ни один пляж не прошел проверку. Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья», — рассказали в МЧС. Спасатели усилили патрулирование берегов, чтобы предупреждать жителей об опасности. В ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать правила купания.