23 мая 2023

Спасатели признали опасными все свердловские пляжи

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Городские пляжи. Екатеринбург, городской пляж
Купаться на пляжах в Свердловской области небезопасно — ни один не прошел проверку Фото:

В Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Это значит, что купаться там небезопасно. С начала сезона в области уже утонули пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области.

«С начала мая в Свердловской области на водоемах произошло пять происшествий, при которых утонули пять человек, в том числе ребенок. Все утонувшие погибли на водоемах, не предназначенных для купания. Ни один пляж не прошел проверку. Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья», — рассказали в МЧС.

Спасатели усилили патрулирование берегов, чтобы предупреждать жителей об опасности. В ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать правила купания.

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В Свердловской области ни один пляж не прошел проверку спасателей. Это значит, что купаться там небезопасно. С начала сезона в области уже утонули пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «С начала мая в Свердловской области на водоемах произошло пять происшествий, при которых утонули пять человек, в том числе ребенок. Все утонувшие погибли на водоемах, не предназначенных для купания. Ни один пляж не прошел проверку. Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья», — рассказали в МЧС. Спасатели усилили патрулирование берегов, чтобы предупреждать жителей об опасности. В ведомстве напоминают, что необходимо соблюдать правила купания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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