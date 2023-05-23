В Тюменской области цены на подержанные иномарки выросли в несколько раз

Подержанные иномарки в Тюменской области подорожали в два раза Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За последний год стоимость подержанных автомобилей иностранного производства на территории Тюменской области выросла в несколько раз. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Практически все иномарки значительно выросли в цене. Особенно это коснулось автомобилей класса эконом. Возможно, это связано с тем, что из-за санкций и проблем с логистикой в Россию стали завозить меньше новых автомобилей. Но факт остается фактом: цены выросли и продолжают расти», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в некоторых случаях стоимость подержанных автомобилей у продавцов из Тюменской области выросла в два раза. «Взять, например, Ford Focus 2007 года выпуска. Год назад средняя цена на подержанные машины этой модели составляла примерно 250 — 300 тыс. рублей. А сейчас на портале Дром их выставляют уже по 500 — 600 тысяч рублей. И это только одна отдельная марка», — добавил собеседник URA.RU.

В пресс-службу автомобильного портала Дром направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.