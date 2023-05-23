В Пермском крае проведут всероссийский эксперимент с мигрантами

24 мая 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Иностранцев будут обучать обычаям и законам РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский край стал пилотной площадкой для отработки федерального проекта по социокультурной адаптации мигрантов. На заседании госдумы РФ 24 мая об этом объявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «В четырех регионах России будут запущены пилотные проекты [по социокультурной адаптации иностранных граждан]. Это Пермский край, Краснодарский край, Калининград и Московская область. Регионы испытывают достаточно тяжелое миграционное давление», — отметил Баринов. По его словам, вместе с регионами ФАДН опробует адаптационный курс, оценив его достоинства, недостатки и вообще эффект от прохождения. «И потом уже будем масштабировать на все регионы Российской Федерации», — заявил Игорь Баринов. Предполагается, что мигрантов, а также тех иностранных граждан, которые хотят получить российский паспорт, будут обучать законам РФ, традициям, особенностям жизни и т. д.

Пермский край стал пилотной площадкой для отработки федерального проекта по социокультурной адаптации мигрантов. На заседании госдумы РФ 24 мая об этом объявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «В четырех регионах России будут запущены пилотные проекты [по социокультурной адаптации иностранных граждан]. Это Пермский край, Краснодарский край, Калининград и Московская область. Регионы испытывают достаточно тяжелое миграционное давление», — отметил Баринов. По его словам, вместе с регионами ФАДН опробует адаптационный курс, оценив его достоинства, недостатки и вообще эффект от прохождения. «И потом уже будем масштабировать на все регионы Российской Федерации», — заявил Игорь Баринов. Предполагается, что мигрантов, а также тех иностранных граждан, которые хотят получить российский паспорт, будут обучать законам РФ, традициям, особенностям жизни и т. д.