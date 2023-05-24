Стоимость загородной недвижимости в Екатеринбурге взлетела почти на миллион

С начала майских праздников в Екатеринбурге подорожали загородные объекты на 700 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге за две недели средняя стоимость загородной недвижимости выросла на 700 тысяч рублей. Месячная аренда таких домов стала дороже на 20 тысяч рублей. Это следует из динамики аренды и продажи недвижимости на сайте Restate.

С 4 по 18 мая 2023 года средняя стоимость дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках выросла с 7,2 млн до 7,9 млн рублей, поднявшись примерно на 9%. За тот же период времени подорожала на 17% арендная ставка загородной недвижимости с 58 тысяч до 70 тысяч рублей. Цена земельного участка за 100 квадратных метров также выросла в цене. За две недели она поднялась с 230 тысяч до 235 тысяч рублей (+2%).

Специалисты по продаже недвижимости прогнозировали рост цен на загородные объекты к началу лета, ведь именно к этому сезону у горожан просыпается большой интерес перебраться из городской среды за город. Подобная тенденция прослеживается не только в Екатеринбурге, но и в Казани, Кургане, Самаре и Пензе.

В апреле 2023 года арендная ставка загородных домов в Екатеринбурге рухнула на 26%. В этом же месяце рост цен не обошел и земельные участки. Кроме того, более трети жителей уральской столицы мечтают навсегда переехать жить за город.