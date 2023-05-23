Губернатор Моор в Совфеде рассказал о достижениях Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед сенаторами Совета Федерации с докладом о социально-экономическом развитии региона. Доклад прошел в рамках «Дней Тюменской области». Моор отметил сферы, в которых регион занимает лидирующие места среди остальных областей страны.
«Разрешите поделиться нашими успехами, а также проблемными вопросами, которые нам сложно решить без вашей помощи. Активная инвестиционная политика позволила нам в 2022 году занять пятое место в Национальном инвестиционном рейтинге. За пять лет объем инвестиций превысил полтора триллиона рублей. Индекс промышленного производства вырос в 1,3 раза, обрабатывающих производств — в 1,7 раза», — сообщил Александр Моор сенаторам.
Глава региона также отметил, что Тюменская область традиционно входит в число лидеров в сфере жилищного строительства. В 2022 году она заняла третье место среди субъектов России по данному показателю, а также аналогичную позицию в рейтинге качества жизни.
В ходе доклада Александр Моор также попросил сенаторов поддержать регион в его запросе федеральных средств на четыре крупных проекта. В их число вошли:
- очистка озера Алебашево;
- софинансирование строительства новых школ;
- возведение нового специализированного центра скорой помощи, с приемно-диагностическим отделением на базе ОКБ №2;
- восстановление и сохранение объектов культурного наследия в Тобольске.
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