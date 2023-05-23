Губернатор Моор в Совфеде рассказал о достижениях Тюменской области

Александр Моор также рассказал о проектах, в которых Тюменской области нужна финансовая помощь от федерального центра Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед сенаторами Совета Федерации с докладом о социально-экономическом развитии региона. Доклад прошел в рамках «Дней Тюменской области». Моор отметил сферы, в которых регион занимает лидирующие места среди остальных областей страны.

«Разрешите поделиться нашими успехами, а также проблемными вопросами, которые нам сложно решить без вашей помощи. Активная инвестиционная политика позволила нам в 2022 году занять пятое место в Национальном инвестиционном рейтинге. За пять лет объем инвестиций превысил полтора триллиона рублей. Индекс промышленного производства вырос в 1,3 раза, обрабатывающих производств — в 1,7 раза», — сообщил Александр Моор сенаторам.

Глава региона также отметил, что Тюменская область традиционно входит в число лидеров в сфере жилищного строительства. В 2022 году она заняла третье место среди субъектов России по данному показателю, а также аналогичную позицию в рейтинге качества жизни.

В ходе доклада Александр Моор также попросил сенаторов поддержать регион в его запросе федеральных средств на четыре крупных проекта. В их число вошли: