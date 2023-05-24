Суд оставил под стражей задержанного по делу о пожаре сына владельца лесопилки в Сосьве

Пожар в Сосьве уничтожил часть поселка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Свердловский областной суд оставил под стражей Ганзафара Мамедова — сына владельца одной из лесопилок в Сосьве, с которой, предположительно, начался пожар, уничтоживший около 120 домов. Ранее защита подала апелляцию на меру пресечения. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе облсуда.

«Облсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов обвиняемого Г. Мамедова на постановление Серовского районного суда […] Заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон Свердловский областной суд оставил постановление без изменений. Г. Мамедов останется под стражей до 26 июня», — рассказали в суде.

В конце апреля Серовский районный суд отправил Ганзафара Мамедова под стражу до 26 июня. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — ч. 3 ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности») и ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В Сосьве в конце апреля произошел крупный пожар, уничтоживший больше 120 домов. В огне погибли два человека. После пожара президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину найти два млрд рублей на восстановление домов и инфраструктуры.