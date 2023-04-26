В Сосьве, где сгорели больше сотни домов, нашли тело еще одной погибшей. Видео

26 апреля 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

В пожаре сгорела 87-летняя бабушка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Тело еще одной погибшей нашли спасатели при разборе завалов после пожара в поселке Сосьва (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов. Предположительно, это останки пожилой женщины, которую ранее искали родственники. Об этом в telegram-канале сообщает СУ СКР по Свердловской области. «В ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека — предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей», — говорится в сообщении следователей. Родственники подтвердили URA.RU, что найденная — их 87-летняя бабушка. «К сожалению, соседи ошиблись — никто ее не эвакуировал. А мы просто не успели приехать. Скорее всего она сама не смогла выбраться, нашли у выхода», — поделилась родственница погибшей. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов, было известно об одном погибшем. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тело еще одной погибшей нашли спасатели при разборе завалов после пожара в поселке Сосьва (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов. Предположительно, это останки пожилой женщины, которую ранее искали родственники. Об этом в telegram-канале сообщает СУ СКР по Свердловской области. «В ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека — предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей», — говорится в сообщении следователей. Родственники подтвердили URA.RU, что найденная — их 87-летняя бабушка. «К сожалению, соседи ошиблись — никто ее не эвакуировал. А мы просто не успели приехать. Скорее всего она сама не смогла выбраться, нашли у выхода», — поделилась родственница погибшей. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов, было известно об одном погибшем. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.