На спецоперации погиб житель Режевского городского округа Анатолий Лепинских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Черемисском Режевского городского округа (Свердловская область) похоронили Анатолия Лепинских, который работал водителем в окружной администрации, а потом ушел добровольцем на специальную военную операцию. Он погиб 16 мая, его удостоили Орденом Мужества, сообщил на странице «ВКонтакте» мэр Режевского ГО Иван Карташов.

«В селе Черемисском простятся с Анатолием Лепинских. Его жизнь трагически оборвалась 16 мая при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции […] Односельчане вспоминают о нем как о человеке, всегда готовом прийти на помощь, очень добром и отзывчивом. Как настоящий мужчина, он во всем привык полагаться на себя. Обеспечивал благополучие своей семьи, делал все для них», — отметил Карташов.

Анатолий Лепинских закончил школу №13 в Черемисском. Затем отучился в автотранспортном техникуме, получил специальность механика, а потом пошел служить. В армии был водителем-механиком танковой установки, по возвращении сдал экзамен на получение несколько категорий водительских прав. Мужчина остался жить в Черемисском, работал водителем в администрации Режевского городского округа.

«Анатолий Лепинских оставит добрую память в сердцах родных и близких, всех, кто его знал. Реж сохранит память о своем герое, который удостоен Ордена Мужества посмертно. Администрация Режевского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким Анатолия Дмитриевича Лепинских. Вечная ему память», — написал мэр округа.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских неонацистов.

Анатолий Лепинских погиб 16 мая Фото: Иван Карташов, vk.com

Мужчину наградили Орденом Мужества посмертно Фото: Иван Карташов, vk.com