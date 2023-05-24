Захарова отреагировала на заявление Лукашенко о проблемах между РФ и Беларусью

Захарова сравнила «проблемы РФ и Беларуси», о которых говорил Лукашенко, с ссорой между близкими
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова оценила отношения России и Беларуси Фото:

Между Россией и Беларусью порой возникают «нестыковки», подобно тому, как это происходит между родственниками. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос корреспондента URA.RU о том, что значат слова президента Беларуси Алеександра Лукашенко о «проблемах с Россией, которых не должно быть» в ходе пресс-конференции.

«Порой могут, как и между родственниками, возникать некоторые вопросы. Неразрешиых среди таких проблемых вопросов нет, есть нестыковки по некторым темам. Для выработки подходов к этим нестыковкам проводятся переговоры», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU о том, что значат слова Лукашенко. При этом представитель российского МИДа отметила, что смысл конкретной цитаты белорусского президента о «проблемах» с РФ, стоит уточнить у белорусских коллег.

Захарова также отметила, что Беларусь — ближайший сотрудник РФ и ее стратегический партнер. По ее словам, между странами развивается интенсивный диалог, а главы государств насыщенно общаются и обсуждают международные проблемы.

Ранее Лукашенко заявил, что между Беларусью и Россией существуют определенные проблемы, среди которых проявление бюрократизма. Он также выражал надежду, что все «нестыковки» между странами удастся решить в скором времени.

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Между Россией и Беларусью порой возникают «нестыковки», подобно тому, как это происходит между родственниками. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос корреспондента URA.RU о том, что значат слова президента Беларуси Алеександра Лукашенко о «проблемах с Россией, которых не должно быть» в ходе пресс-конференции. «Порой могут, как и между родственниками, возникать некоторые вопросы. Неразрешиых среди таких проблемых вопросов нет, есть нестыковки по некторым темам. Для выработки подходов к этим нестыковкам проводятся переговоры», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU о том, что значат слова Лукашенко. При этом представитель российского МИДа отметила, что смысл конкретной цитаты белорусского президента о «проблемах» с РФ, стоит уточнить у белорусских коллег. Захарова также отметила, что Беларусь — ближайший сотрудник РФ и ее стратегический партнер. По ее словам, между странами развивается интенсивный диалог, а главы государств насыщенно общаются и обсуждают международные проблемы. Ранее Лукашенко заявил, что между Беларусью и Россией существуют определенные проблемы, среди которых проявление бюрократизма. Он также выражал надежду, что все «нестыковки» между странами удастся решить в скором времени.
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