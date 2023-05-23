Президент Путин распорядился наградить жителей ХМАО

Владимир Путин распорядился о госнаградах для двух жителей ХМАО
Двое жителей ХМАО получили госнаграды по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
«Указ президента. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Флюру Коробову, инженера предприятия „Урайнефтегаз“ ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“, ХМАО — Югра», — говорится в документе.
Помимо этого, почетное звание присвоено Геннадию Терентьеву, председателю региональной общественной организации «Центр адаптивного спорта и здоровья». Он стал «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации».
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