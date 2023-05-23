23 мая 2023

Президент Путин распорядился наградить жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин распорядился о госнаградах для двух жителей ХМАО Фото:

Двое жителей ХМАО получили госнаграды по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

«Указ президента. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Флюру Коробову, инженера предприятия „Урайнефтегаз“ ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“, ХМАО — Югра», — говорится в документе.

Помимо этого, почетное звание присвоено Геннадию Терентьеву, председателю региональной общественной организации «Центр адаптивного спорта и здоровья». Он стал «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое жителей ХМАО получили госнаграды по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации «Указ президента. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Флюру Коробову, инженера предприятия „Урайнефтегаз“ ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“, ХМАО — Югра», — говорится в документе. Помимо этого, почетное звание присвоено Геннадию Терентьеву, председателю региональной общественной организации «Центр адаптивного спорта и здоровья». Он стал «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...