Пермяки в 2022 году отправили в зону СВО 350 конвоев с грузом

24 мая 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Пермяки ежедневно собирают и формируют груз для участников спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону проведения спецоперации из Пермского края в 2022 году было отправлено 350 конвоев с грузом. Информация представлена в отчете на сайте гуманитарного центра Прикамья (ГЦП) «В зону СВО отправлено 1073 тонны грузов, 350 конвоев. 1516 волонтеров задействовано по всему Пермскому краю», — сообщают волонтеры. Сейчас центр продолжает сбор помощи для бойцов, участвующих в СВО, и нуждается в волонтерах. Ежедневно на складе ГЦП сортируется свыше 700 грузов. В организации отмечают, что для военнослужащих требуются медикаменты, дроны, инструменты, летняя полевая одежда и обувь, белье, и прочие вещи и оборудование. Полный список представлен на сайте центра. ГЦП открылся в 2022 году по инициативе поискового отряда имени Ирины Бухановой при поддержке краевых властей. Миссия организации — оперативный сбор и оправка гуманитарных грузов от жителей региона в зону СВО для военнослужащих и жителей освобожденных территорий.

В зону проведения спецоперации из Пермского края в 2022 году было отправлено 350 конвоев с грузом. Информация представлена в отчете на сайте гуманитарного центра Прикамья (ГЦП) «В зону СВО отправлено 1073 тонны грузов, 350 конвоев. 1516 волонтеров задействовано по всему Пермскому краю», — сообщают волонтеры. Сейчас центр продолжает сбор помощи для бойцов, участвующих в СВО, и нуждается в волонтерах. Ежедневно на складе ГЦП сортируется свыше 700 грузов. В организации отмечают, что для военнослужащих требуются медикаменты, дроны, инструменты, летняя полевая одежда и обувь, белье, и прочие вещи и оборудование. Полный список представлен на сайте центра. ГЦП открылся в 2022 году по инициативе поискового отряда имени Ирины Бухановой при поддержке краевых властей. Миссия организации — оперативный сбор и оправка гуманитарных грузов от жителей региона в зону СВО для военнослужащих и жителей освобожденных территорий.