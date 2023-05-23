23 мая 2023

Пермяки в 2022 году отправили в зону СВО 350 конвоев с грузом

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Пермяки ежедневно собирают и формируют груз для участников спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зону проведения спецоперации из Пермского края в 2022 году было отправлено 350 конвоев с грузом. Информация представлена в отчете на сайте гуманитарного центра Прикамья (ГЦП)

«В зону СВО отправлено 1073 тонны грузов, 350 конвоев. 1516 волонтеров задействовано по всему Пермскому краю», — сообщают волонтеры. Сейчас центр продолжает сбор помощи для бойцов, участвующих в СВО, и нуждается в волонтерах. Ежедневно на складе ГЦП сортируется свыше 700 грузов.

В организации отмечают, что для военнослужащих требуются медикаменты, дроны, инструменты, летняя полевая одежда и обувь, белье, и прочие вещи и оборудование. Полный список представлен на сайте центра.

ГЦП открылся в 2022 году по инициативе поискового отряда имени Ирины Бухановой при поддержке краевых властей. Миссия организации — оперативный сбор и оправка гуманитарных грузов от жителей региона в зону СВО для военнослужащих и жителей освобожденных территорий.

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В зону проведения спецоперации из Пермского края в 2022 году было отправлено 350 конвоев с грузом. Информация представлена в отчете на сайте гуманитарного центра Прикамья (ГЦП) «В зону СВО отправлено 1073 тонны грузов, 350 конвоев. 1516 волонтеров задействовано по всему Пермскому краю», — сообщают волонтеры. Сейчас центр продолжает сбор помощи для бойцов, участвующих в СВО, и нуждается в волонтерах. Ежедневно на складе ГЦП сортируется свыше 700 грузов. В организации отмечают, что для военнослужащих требуются медикаменты, дроны, инструменты, летняя полевая одежда и обувь, белье, и прочие вещи и оборудование. Полный список представлен на сайте центра. ГЦП открылся в 2022 году по инициативе поискового отряда имени Ирины Бухановой при поддержке краевых властей. Миссия организации — оперативный сбор и оправка гуманитарных грузов от жителей региона в зону СВО для военнослужащих и жителей освобожденных территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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