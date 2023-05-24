В Тюменской области назвали топ самых популярных вакансий

В Тюменской области работодателям больше всего нужны строители, швеи и овощеводы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, маляры, отделочные работы, ремонт, штукатуры, рабочие
В Тюмени дефицит сотрудников рабочих специальностей (архивное фото) Фото:

Самый высокий дефицит сотрудников в Тюменской области наблюдается в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. Об этом журналистам сообщили в департаменте труда и занятости населения региона. В топе у работодателей — маляры, швеи, овощеводы и другие рабочие.

«В регионе сохраняется высокий спрос в строительной отрасли. В ней заявлено более 1,8 тысячи вакансий. Работодателям нужны бетонщики, штукатуры, маляры, монтажники, инженерно-технический персонал, топ-менеджеры и руководители среднего звена», — сообщает издание 72.ru, со ссылкой на данные департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Второй по величине свободных рабочих мест стала сфера обрабатывающих производств. Здесь нужны швеи, слесари, операторы автоматизированных линий и электросварщики.

Третью позицию по числу вакансий занимает сельское хозяйство (более 1600 свободных ставок). Аграрии нуждаются в изготовителях полуфабрикатов, овощеводах, операторах на птицефабрики, подсобных рабочих, животноводах и трактористах.

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Самый высокий дефицит сотрудников в Тюменской области наблюдается в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. Об этом журналистам сообщили в департаменте труда и занятости населения региона. В топе у работодателей — маляры, швеи, овощеводы и другие рабочие. «В регионе сохраняется высокий спрос в строительной отрасли. В ней заявлено более 1,8 тысячи вакансий. Работодателям нужны бетонщики, штукатуры, маляры, монтажники, инженерно-технический персонал, топ-менеджеры и руководители среднего звена», — сообщает издание 72.ru, со ссылкой на данные департамента труда и занятости населения Тюменской области. Второй по величине свободных рабочих мест стала сфера обрабатывающих производств. Здесь нужны швеи, слесари, операторы автоматизированных линий и электросварщики. Третью позицию по числу вакансий занимает сельское хозяйство (более 1600 свободных ставок). Аграрии нуждаются в изготовителях полуфабрикатов, овощеводах, операторах на птицефабрики, подсобных рабочих, животноводах и трактористах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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