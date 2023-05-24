В Тюменской области назвали топ самых популярных вакансий

В Тюменской области работодателям больше всего нужны строители, швеи и овощеводы

В Тюмени дефицит сотрудников рабочих специальностей (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Самый высокий дефицит сотрудников в Тюменской области наблюдается в сферах строительства, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. Об этом журналистам сообщили в департаменте труда и занятости населения региона. В топе у работодателей — маляры, швеи, овощеводы и другие рабочие.

«В регионе сохраняется высокий спрос в строительной отрасли. В ней заявлено более 1,8 тысячи вакансий. Работодателям нужны бетонщики, штукатуры, маляры, монтажники, инженерно-технический персонал, топ-менеджеры и руководители среднего звена», — сообщает издание 72.ru, со ссылкой на данные департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Второй по величине свободных рабочих мест стала сфера обрабатывающих производств. Здесь нужны швеи, слесари, операторы автоматизированных линий и электросварщики.

Третью позицию по числу вакансий занимает сельское хозяйство (более 1600 свободных ставок). Аграрии нуждаются в изготовителях полуфабрикатов, овощеводах, операторах на птицефабрики, подсобных рабочих, животноводах и трактористах.