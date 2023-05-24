Лукашенко: Евразийский экономический совет создавался на кухне у Путина

Президент Беларуси рассказал об истории создания ЕАЭС
Концепция Евразийского экономического совета (ЕАЭС) была создана на кухне у российского президента Владимира Путина. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«ЕАЭС начался на кухне у Владимира Путина», — сказал Александр Лукашенко в ходе своего выступления. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
По словам белорусского президента, тогда с разработке концепции принимал участие и экс-президент Украины Леонид Кучма. «28 документов мы тогда разработали вместе с Украиной, потом Украина от этого отошла», — добавил Лукашенко.
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