Из Екатеринбурга появится прямой рейс на Хайнань

24 мая 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Икар» сможет выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Санья два раза в неделю Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Компания «Икар» получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Санью — город на острове Хайнань в Китае. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации. «Выдать допуск [к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов] компании „Икар“ на воздушную линию Екатеринбург — Санья, частота полетов — два раза в неделю», — говорится в приказе на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Запрет на полеты в этом направлении сняли 15 мая.

Компания «Икар» получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Санью — город на острове Хайнань в Китае. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации. «Выдать допуск [к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов] компании „Икар“ на воздушную линию Екатеринбург — Санья, частота полетов — два раза в неделю», — говорится в приказе на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Запрет на полеты в этом направлении сняли 15 мая.