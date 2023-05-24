Из Екатеринбурга появится прямой рейс на Хайнань

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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Авиакомпания «Икар» сможет выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Санья два раза в неделю Фото:

Компания «Икар» получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Санью — город на острове Хайнань в Китае. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации.

«Выдать допуск [к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов] компании „Икар“ на воздушную линию Екатеринбург — Санья, частота полетов — два раза в неделю», — говорится в приказе на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Запрет на полеты в этом направлении сняли 15 мая.

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Компания «Икар» получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Санью — город на острове Хайнань в Китае. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации. «Выдать допуск [к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов] компании „Икар“ на воздушную линию Екатеринбург — Санья, частота полетов — два раза в неделю», — говорится в приказе на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Запрет на полеты в этом направлении сняли 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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