Из Екатеринбурга появится прямой рейс на Хайнань

Компания «Икар» получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Санью — город на острове Хайнань в Китае. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации.
«Выдать допуск [к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов] компании „Икар“ на воздушную линию Екатеринбург — Санья, частота полетов — два раза в неделю», — говорится в приказе на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании, представленные в Уральском федеральном округе и выполняющие международные перевозки, подали заявки в Росавиацию на получение разрешений на полеты в Грузию. Запрет на полеты в этом направлении сняли 15 мая.
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