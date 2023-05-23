Дмитрий Артюхов анонсировал отправку очередного гуманитарного груза в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил госпиталь имени Вишневского и навестил жителя Ямала, который проходит там лечение после ранения, полученного на СВО. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале.

«Навестил в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского нашего земляка Александра. Прикрывая боевых товарищей в зоне СВО, он получил пулевое ранение. Врачи сделали операцию, теперь ямальцу предстоит реабилитация дома», — рассказал Дмитрий Артюхов.

По словам главы региона, после отпуска мужчина планирует вернуться на передовую. Губернатор пообещал отправить в зону спецоперации необходимые военнослужащим инструменты для обустройства быта. Он также напомнил, что в ЯНАО на следующей неделе откроется отделение госфонда «Защитники Отечества», где будут оказывать помощь участникам СВО и их семьям.