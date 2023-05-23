Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил госпиталь имени Вишневского и навестил жителя Ямала, который проходит там лечение после ранения, полученного на СВО. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале.
«Навестил в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского нашего земляка Александра. Прикрывая боевых товарищей в зоне СВО, он получил пулевое ранение. Врачи сделали операцию, теперь ямальцу предстоит реабилитация дома», — рассказал Дмитрий Артюхов.
По словам главы региона, после отпуска мужчина планирует вернуться на передовую. Губернатор пообещал отправить в зону спецоперации необходимые военнослужащим инструменты для обустройства быта. Он также напомнил, что в ЯНАО на следующей неделе откроется отделение госфонда «Защитники Отечества», где будут оказывать помощь участникам СВО и их семьям.
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