23 мая 2023

Губернатор ЯНАО навестил раненного на СВО ямальца. Фото

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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов анонсировал отправку очередного гуманитарного груза в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил госпиталь имени Вишневского и навестил жителя Ямала, который проходит там лечение после ранения, полученного на СВО. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале.

«Навестил в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского нашего земляка Александра. Прикрывая боевых товарищей в зоне СВО, он получил пулевое ранение. Врачи сделали операцию, теперь ямальцу предстоит реабилитация дома», — рассказал Дмитрий Артюхов.

По словам главы региона, после отпуска мужчина планирует вернуться на передовую. Губернатор пообещал отправить в зону спецоперации необходимые военнослужащим инструменты для обустройства быта. Он также напомнил, что в ЯНАО на следующей неделе откроется отделение госфонда «Защитники Отечества», где будут оказывать помощь участникам СВО и их семьям.

Губернатор ЯНАО встретился с раненным на СВО земляком
Губернатор ЯНАО встретился с раненным на СВО земляком
Фото:

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил госпиталь имени Вишневского и навестил жителя Ямала, который проходит там лечение после ранения, полученного на СВО. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале. «Навестил в филиале Центрального военного госпиталя имени Вишневского нашего земляка Александра. Прикрывая боевых товарищей в зоне СВО, он получил пулевое ранение. Врачи сделали операцию, теперь ямальцу предстоит реабилитация дома», — рассказал Дмитрий Артюхов. По словам главы региона, после отпуска мужчина планирует вернуться на передовую. Губернатор пообещал отправить в зону спецоперации необходимые военнослужащим инструменты для обустройства быта. Он также напомнил, что в ЯНАО на следующей неделе откроется отделение госфонда «Защитники Отечества», где будут оказывать помощь участникам СВО и их семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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