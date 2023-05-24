24 мая 2023
23 мая 2023

Аналитики назвали самые дешевые авианаправления для туристов из ХМАО

«Авиасейлс»: самыми доступными туристическими авианаправлениями из Сургута стали ОАЭ и Турция
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, руслайн, взлет самолета, rusline
Самыми доступными направлениями из ХМАО стали рейсы в ОАЭ и Турция Фото:

Самыми доступными туристическими авианаправлениями из Сургута в июне за рубеж стали Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Грузия. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авиасейлс».

«Стоимость билета в ОАЭ на июнь в одну сторону составляет от 15 100 рублей. Перелет в Турцию обойдется от 16 тысяч, а в Китай — от 25 200 рублей. Цена авиаперелетов в Грузию начинается с 36 200 рублей», — следует из данных исследования.

Среди наиболее доступных перелетов внутри России: Москва (от 4 200 рублей), Челябинск (от 3 900) и Курган (от 4 400). Билет на самолет в Пермь обойдется около 6,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair запустит прямой рейс из Сургута в Анталью. Авиакомпания начнет выполнять полеты с 5 июня.

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Самыми доступными туристическими авианаправлениями из Сургута в июне за рубеж стали Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Грузия. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авиасейлс». «Стоимость билета в ОАЭ на июнь в одну сторону составляет от 15 100 рублей. Перелет в Турцию обойдется от 16 тысяч, а в Китай — от 25 200 рублей. Цена авиаперелетов в Грузию начинается с 36 200 рублей», — следует из данных исследования. Среди наиболее доступных перелетов внутри России: Москва (от 4 200 рублей), Челябинск (от 3 900) и Курган (от 4 400). Билет на самолет в Пермь обойдется около 6,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair запустит прямой рейс из Сургута в Анталью. Авиакомпания начнет выполнять полеты с 5 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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